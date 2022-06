Un año después de la adopción del bitcóin

El Salvador debió pensarlo de un modo más estratégico y no dejarse llevar por la posibilidad de atajos para aliviar la crisis económica que se acerca inexorablemente. Para aumentar los ayes al final de este primer año de economía bitcoinizada, el contexto macro es desfavorable para unos activos a los que se tacha ya no de volátiles sino de temerarios. La amenaza del aumento de las tasas de interés dibuja un mercado a la baja en el que las criptomonedas no están en la lista de compras de casi nadie… excepto el gobierno salvadoreño