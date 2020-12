El 2020 ha sido un año durísimo para el país, ya algunos lo califican del peor o uno de los peores de nuestra historia. La pandemia del covid-19 enfermó a la población y mató a muchos, números bajos comparados con otros países en afectados y fallecidos por cada cien mil habitantes, a Dios gracias. Ya antes hubo pandemias mortíferas que causaron muchas bajas local y mundialmente: la gripe H1N1, el SARS, la gripe española, la gripe asiática, el ébola, el VIH en tiempos cercanos; en la Edad Media la peste bubónica mató a decenas de millones a través de los años.

Felizmente ninguna de esas pandemias llegó a nuestras tierras a causar graves daños hasta la actual del covid-19, que si bien afectó a muchos, 40 mil según el MINSAL y ha producido a la fecha 1,168 muertos, no son cifras catastróficas como en otros lugares, no es un resultado catastrófico desde el punto de vista salud y muertes.

Sin embargo, por las circunstancias en que se dio, por el cierre de la economía la desplomó como ninguna crisis en el tiempo cercano. Han cerrado cientos de empresas formales, miles de informales, se estima en unos 200 mil los desempleados causados por la pandemia y su manejo, el encierro provocó un daño catastrófico, aquí y en el mundo, aunque hay países que han demostrado que sin encierro draconiano, con disciplina social, distancia social, no aglomeraciones, uso riguroso de mascarilla cubreboca y lavado recurrente de manos, han podido manejar números bajos de contagios y muertes. Esto funciona si se maneja sin bajar la guardia, el covid-19 estará largo tiempo entre nosotros, el anuncio de vacunas de efecto aún no comprobado, aunque de esperanza no debe ser motivo para disminuir las medidas de protección que sabemos que funcionan.

Más daño que el causado a la salud fue el provocado por el presidente Bukele y su equipo al endeudar escandalosamente al país, según las denuncias y señalamientos públicos, con muchísimos indicios de corrupción por todos lados, aprovechando los poderes especiales de gastar sin control previo que se dio en las leyes de emergencia. Aunque no es para alegrarse, no somos los únicos, Transparencia Internacional y otras organizaciones dedicadas a la vigilancia de los fondos públicos sitúan a El Salvador en un grupo de regímenes autoritarios, poco transparentes, en utilizar la pandemia para ejercer corrupción sin controles y deteriorar la calidad del balance entre órganos del Estado, profundizando su conducta autoritaria antidemocrática.

En eso El Salvador pelea por el liderazgo.

Bukele se ha dedicado a tratar de desmantelar la institucionalidad en forma sistemática y planificada. No dan cuentas de lo gastado, no obedecen las leyes, constantemente insultan y dementan a los órganos de balance y control, han desnaturalizado la función de la hasta hace poco muy respetada Fuerza Armada, volviéndola defensores personales del presidente y sus antojos, desde combatir plaga de langostas fusil en mano, a repartir ayuda alimentaria, a reprimir campesinos cerca de la frontera en violación de derechos constitucionales.

Ahora trabaja una comisión sin legitimidad ni legalidad alguna, estudiando (dicen) una reforma a la constitución, piden opiniones por internet, te preguntan tus datos y si estás a favor de reformar la Constitución, si respondes no, te cortan, no habrá opiniones en contra en este remedo de encuesta.

¿Qué papel encargará el presidente a la Fuerza Armada si quiere cambiar la Constitución ilegalmente?

¿La PNC y el ejército cuidando las urnas en las elecciones próximas serán confiables?