No sé si la pandemia me ha vuelto más reflexiva, pero desde el año pasado he reparado en la "magia" que tiene el cambio de año, que nos hace pensar que entre el 31 de diciembre y el 1 de enero las cosas pueden ser diferentes, me preguntó por qué no pensamos lo mismo entre, por ejemplo, cuando pasamos del 31 de mayo al 1 de junio. ¿Será que lo de "año nuevo" nos provoca todas esas emociones asociadas con "estrenar"? Y es que esta época de fin de año casi nos obliga a todos a ser optimistas y felices. Puedo comprender por qué a algunas personas no les gusta y hasta odian estos días, realmente no es fácil para todos tratar de ser parte de esta felicidad colectiva.

De cualquier manera, es interesante que aprovechemos esa disposición de logro para establecernos nuestros propósitos, y decidir que tenemos un año más para: Cuidar mi salud. Ponerme a dieta. Ir al gimnasio. Alimentarme más saludablemente. Hacerme los chequeos médicos que he estado posponiendo por mucho tiempo. Ser mejor persona. Pasar más tiempo con mi familia. Visitar más a mis padres. Ser más tolerante. Ordenar mi clóset. Ser más responsable. No pasar tanto tiempo en las redes sociales. Ir a misa. Acercarme más a Dios. Aprender inglés. Empezar o terminar la universidad. Aumentar mi coeficiente digital. Ver si me puedo ir para Estados Unidos. Comprar mi casa. Dejar de tomar. Comprar un carro. Cambiar mi celular por uno más actualizado. Ser más empático. Mejorar mi aspecto personal. Conseguir trabajo. Conseguir un mejor trabajo. Iniciar mi "emprendimiento". Dejar de fumar. Viajar. Ahorrar. Buscar pareja. Tener un / otro hijo. Iniciar un deporte. Leer más. Reunirme más con mis amigos. Levantarme más temprano. Ser perseverante en el logro de mis objetivos. Y podría seguir mencionando más y más.

Los he listado como se me fueron viniendo a la cabeza, sin ningún orden específico, porque solo pretendo evidenciar lo innumerables y variados que pueden ser los propósitos. Algunos son los míos. Porque la forma de establecerlos depende del contexto y realidad de cada uno y también de su perfil, personalidad y carácter. No son iguales los propósitos de los hombres que los de las mujeres. Los de los jóvenes y los adultos. De las madres y de las que no son madres. O los de los rigurosos con ellos mismos, que los de los que son más propensos a mantenerse en un área de confort.

Aunque casi con seguridad gran parte de esos propósitos no se cumplirán, incluso varios de ellos son repetidos de varios años atrás, sigo pensando que realmente la vida es maravillosa, qué sería de nosotros sin estas pausas, sin estos "cierres" de ciclo para pensar o repensar nuestro futuro. Sin esta sensación de poder volver a empezar. Porque aunque los propósitos no sean factibles, el ejercicio de prepararlos es motivador y por lo menos tenerlos nos da la satisfacción y tranquilidad del deber cumplido.

El final de un correo que recibí de un amigo francés, contemporáneo mío, quien es una persona muy peculiar, plantea precisamente esa realidad que está detrás de los propósitos de año nuevo: "Si el 2022 no es el año de todos nuestros éxitos, lo será el 2023. De lo contrario, talvez el 2024…". Le he respondido que a estas alturas de nuestras vidas, ¡esa es la actitud!

Los invito, más bien los reto, a que, si aún no lo han hecho, completen su propia frase, "un año más para...".