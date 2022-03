En Argentina le dicen laburar, en México la chamba, en El Salvador un chance, todas esas palabras se refieren a trabajo. No soy muy versado en materias económicas pero tampoco me considero un liliputiense, algunos libros he leído, tengo una corazonada que el gobierno está sorteando y haciendo malabares con los pagos así como muchos hogares salvadoreños que jugamos a la ruleta de cartón en la pared, donde ponemos nuestras obligaciones y la hacemos girar y con un dardo decidimos a quién le pagaremos, priorizamos las perentorias (casa, luz, agua, comida), las demás con la ayuda de Dios se quedan para el próximo mes.

El gobierno ya no habla con pompa y boato como al inicio, están silentes, languidece su entusiasmo, andan buscando culpables de su frustración, cuando asumieron el poder ya sabían a lo que iban, como lo dice una estadista europea: cuando uno asume un cargo ya sabe a lo que va. No quiero ganar prebendas ni indulgencias, tampoco soy un articulista prepago, mucho menos pospago, soy un silvestre parroquiano, hago la acotación, pero un candidato de la oposición de las pasadas elecciones presidenciales en su propuesta electoral ofrecía trabajo y eso es lo que necesitamos los salvadoreños, no andar prometiendo cosas utópicas y quiméricas. Para muestra un botón, los demás a la camisa: naturalmente hay que respetar la ley, pero andan poniendo multas de tránsito a diestra y siniestra, esto ha proliferado más la delincuencia, muchos se han quedado sin trabajo, hay que entender que la gente anda en la "rebusca", den oportunidad de que las personas obtengan su licencia a plazos, también sus multas, lo que ganan es para el sustento de su familia. La pobre gente tiene que prestar dinero al módico 20 % y 30 % de interés mensual. No hay que gastar en el satélite, muchos ya andamos en las nubes.

Los organismos internacionales deben buscar o gestionar la forma para crear instituciones de crédito manejadas por civiles y supervisadas por ustedes para crear trabajo y verán cómo merma la delincuencia en el país. Que no las maneje el gobierno, ni la empresa privada. Ahora bien, las personas que están ahorrando para ir a ver al "conejito malo", esas puede que tengan un empleo algo remunerado o les manden remesas, me refiero a la gente que anda "reventada de la vida" que hace magia y acrobacias con su pequeño sueldo para dar techo y sustento a su familia. Ustedes no saben lo beneficioso que siente un hogar salvadoreño humilde con un ingreso de $400 mensuales a no tener nada, independientemente de sus limitaciones, y si fuera más serían más felices. Lo ideal sería de $600 por lo cara que está la canasta básica.

Hay que dar trabajo para que la gente se sienta digna, como decimos en El Salvador "un chance", y no andar regalando comestibles electorales. La gente rumora, como dice la canción, que ya tronamos económicamente y se quieren estrenar nuevos donantes. No nos vayan a dejar todos fregados, ya están viendo las experiencias de nuestros países vecinos de gente en el poder que anduvo haciendo movimientos telúricos crematísticos. Les quedan dos años y medio para revertir su cauce, sean vivos, no se ilusionen tanto. La política es un arte y no fueron buenos histriones, les faltó astucia de la buena, de la visionaria, de la honrada.