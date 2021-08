Un copy/paste para combatir la corrupción

El pasado 11 de agosto, la Presidencia de la República publicó el Anteproyecto de Reformas a la Constitución de la República; algunos esperábamos ansiosos cuál sería la reforma al artículo 240 vigente de nuestra Constitución, y... vaya sorpresa, resulta que es un copy/paste del artículo 217 de la Constitución de 1950 con el cual se introdujo la figura del enriquecimiento sin justa causa como responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos para combatir la corrupción, el cual se mantuvo íntegramente en el artículo 216 de la Constitución de 1962 y se mantuvo de la misma manera en el artículo 237, actualmente 240 de la Constitución de 1983, con la salvedad que en las primeras dos Constituciones mencionadas el plazo de prescripción para incoar los juicios era de 2 años, mientras que en la Constitución de 1983 se aumentó a 10 años, así como las sanciones por el incumplimiento de la obligación de declarar el patrimonio, concretadas en la Ley sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos de 1959.

A nivel regional, El Salvador es el único país en regular desde el rango constitucional una figura tan especial como el enriquecimiento sin justa causa con orígenes en el Derecho Civil –nada que ver con lo penal considerando la mal llamada "Ley sobre enriquecimiento ilícito"– cuya finalidad es reintegrar lo apropiado ilegítimamente por el funcionario o empleado público al Estado, razón por la cual, una vez superada la etapa previa o prejudicial ante la Sección de Probidad de la CSJ, estos juicios se ventilan en las Cámaras Seccionales con competencia en lo civil, puesto que el Constituyente de 1983 consideró que era un mecanismo adicional a la justicia penal referido a la responsabilidad civil de los funcionarios concretada en la restitución, convirtiendo a El Salvador en un país bendecido de contar con la acción de enriquecimiento sin justa causa (acción de restitución), la acción penal y la acción de extinción de dominio para el combate a la corrupción.

Es inaudito, que teniendo la oportunidad de reescribir la historia de la probidad y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios y empleados públicos, la reforma preliminarmente propuesta no distinga la figura que regula y mencione su texto que es enriquecimiento ilícito, el mismo error desde hace 71 años, confundiéndola con aquella justiciable desde la vía penal, que solo se limite a la creación de la Unidad de Probidad de la Contraloría General del Estado, al incremento de declaraciones juradas de patrimonio que debe presentar el funcionario o empleado y al incremento del plazo de prescripción para incoar los juicios.

Más allá del incremento al plazo de prescripción, me pregunto ¿por qué la Comisión Ad Hoc no limita las amplias facultades que tendrá la futura Unidad de Probidad? esas que antes tenía la CSJ en Pleno y que derivaron en Acuerdos que discrecionalmente no investigaron casos manifiestos de enriquecimiento y se dejaron prescribir, ¿por qué la Comisión no estableció límites y alcances a la reserva de las declaraciones de patrimonio? esa que muchos dolores de cabeza le dio al IAIP cuando cualquiera que solicitaba exámenes e informes que se consideraban independientes de las declaraciones juradas (que constitucionalmente son las reservadas), y negó deliberadamente la CSJ en muchas ocasiones alegando que la misma reserva cubría los exámenes e informes. ¿Por qué? ¿Qué les hace creer que aumentando el número de declaraciones juradas rendidas por el funcionario o empleado público se obtendrán mejores resultados? si en la práctica con dos declaraciones, la Sección de Probidad es incapaz de procesar una declaración jurada, si no me creen vayan y pidan las declaraciones del gabinete de Cerén, con suerte les darán la mitad.

Actualmente se está elaborando la Ley de Enriquecimiento Sin Justa Causa de los Funcionarios y Empleados Públicos, que vendrá a relevar a la Ley sobre Enriquecimiento ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, tarea que no es fácil. Están a tiempo de realizar una mejor reforma, no dejen toda la carga a la ley que viene en camino, no dejen lagunas que ayuden a perpetuar la corrupción y el encubrimiento de los enriquecimientos de esa nueva camada de funcionarios. El Salvador no solamente necesita una nueva institución ni más años para incoar juicios.