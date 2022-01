Audio

Un episodio nuevo

Hemos empezado a escribir la historia que dejará 2022. Estamos iniciando el año con cifras récord en todo el mundo en cuanto al número de contagios por covid provocados por la variable Ómicron. Los avances en la medicina y los programas de vacunación son factores que están atenuando los efectos de esta nueva ola de la pandemia en el número de muertes, así como en el desempeño de las economías.

La notable recuperación económica mundial, y especialmente la de Estados Unidos, donde en 2021 se llegaron a superar los niveles de actividad económica que se tenían antes de la pandemia, nos favoreció para que tuviéramos en el país un buen crecimiento económico como resultado del aumento en las exportaciones y el aumento en el consumo interno provocado por un aumento récord en las remesas familiares que envían nuestros compatriotas desde Estados Unidos. Son factores que no podemos desconocer, y mucho menos ignorar o menospreciar, cuando analizamos las ventajas que ofrece nuestra cercanía, y la afinidad cultural que nos vincula con la principal economía del mundo.

Se está esperando que este año se mantenga el mismo dinamismo en la economía norteamericana por el impulso que dará el programa de inversiones en infraestructura anunciado por el presidente Biden, como parte de las medidas que se están tomando para revitalizar la competitividad de Estados Unidos frente a China. Es un aspecto que continuará beneficiando el desempeño de nuestra economía, y la del resto de Centroamérica, y será otra variable que nos favorecerá para mantener los niveles de actividad económica logrados en 2021. Sin embargo, hay preocupaciones por el comportamiento que ha venido teniendo la inflación en todo el mundo y las medidas que tomarán las autoridades monetarias para controlarla. Una de las medidas que pueden llegar a tomar es aumentar las tasas de interés, lo cual tendría un impacto fuerte en nuestra situación económica dada la elevada carga que representa el servicio de la deuda en las finanzas públicas.

A pesar de las condiciones que pueden favorecer el desempeño de la economía, las tasas de crecimiento económico en 2022 serán menores a las logradas el año pasado porque todavía no logramos tener los niveles de inversión que el país necesita para sostener las tasas de crecimiento que permitan atender nuestras necesidades sociales, y los compromisos derivados de nuestros elevados niveles de deuda.

El presidente entretiene y distrae a la población haciendo presentaciones surrealistas de proyectos fantasiosos, y nada relevantes para las necesidades más urgentes de los salvadoreños, porque todavía no muestra planes para mejorar los niveles de productividad y competitividad que son necesarios para generar mayor cantidad y mejor calidad de empleo. Tampoco expone los planes para contener el aumento desenfrenado en el gasto público y resolver los problemas que tienen ahogada la situación de las finanzas públicas, los cuales generan desconfianza en los mercados financieros internacionales, y hacen que tengamos una de las peores calificaciones de riesgo en América Latina. También constituye un factor agravante que no se perciba voluntad para rectificar los atropellos hechos durante 2021 a la institucionalidad, al Estado de derecho y al sistema democrático, y se tiene que reconocer y admitir que mientras persistan ese tipo de situaciones, no llegaremos a recuperar los niveles de confianza, respaldo y apoyo que necesitamos de la comunidad internacional para continuar recibiendo asistencia técnica y financiera para nuestros planes de desarrollo, y para ayudarnos a promover la imagen del país tanto en la comunidad de inversionistas como en las organizaciones multilaterales.

También debemos entender que el absurdo antagonismo que nos mantiene enfrentados con Estados Unidos, y haciendo el ridículo en todo tipo de círculos dentro de la comunidad internacional, nos está haciendo perder las valiosas oportunidades que se le presentan a nuestros países a raíz de los problemas que han ocasionado las interrupciones en la cadena de suministros desde el Lejano Oriente, y que están obligando a muchas empresas norteamericanas a trasladar a países cercanos a sus fronteras sus plantas de producción.

El escenario internacional presenta condiciones favorables. A nivel nacional las podremos aprovechar si mejora la calidad de la actuación de las dirigencias y los liderazgos nacionales.