Un escupitajo en el rostro

"Diez años por confesión voluntaria a Saca es un escupitajo a la cara de la sociedad, recuperando menos del 10 %. Fatal. Saca corrompió al país, compró diputados de ARENA para hacer GANA con sus nuevos socios. Ayudó a Funes a ganar y lo asesoró desde el día 1, enseñándole a saquear al Estado".

Si bien es legal, a la Fiscalía se le hace fácil aceptar una declaración de culpabilidad de algunos delitos de los que se le acusa, no de todos, bien pudiera seguir buscando cómo probar su culpabilidad en los otros, recuperar más de lo desviado y sustraído, satisfaciendo la aspiración de justicia de la sociedad ultrajada, ofendida y despojada de esos cientos de millones

Si bien el expresidente será un delincuente confeso, condenado, por primera vez un expresidente del país, algo inédito en nuestra tierra, ya común en Costa Rica y Guatemala, que es algo, hasta ahora la impunidad ha sido la regla, no es suficiente. Hay preguntas que quedan sin respuesta: ¿cuánta gente más se benefició de esta corrupción y quiénes son? Hubo al menos un testigo criteriado, el expresentador de televisión, a la opinión pública le gustaría saber los términos de intercambio, qué aportó y qué recibió a cambio, debiera ser público.

Una pregunta que se hace a "soto voce" en amplios sectores es ¿jugó algún papel el exministro Figueroa en este complot, él era parte central del grupo y su nombre jamás apareció por ningún lado, hay quienes los conocían de cerca y dicen que él era el cerebro financiero de este grupo de mafiosos. Fue testigo criteriado y por eso no aparece?, ¿fue tan hábil que no dejó ninguna huella por ningún lado?, ¿dónde y cómo vive?, ¿como cuando entró a servir? No es obligación de las autoridades darnos esa información, pero sería una buena pieza para el periodismo investigativo, ¿recoge el guante alguien?

El delito del expresidente Saca va mas allá de "desviar" o robar el dinero del pueblo. Aunque no está tipificado en la legislación, cometió un delito mayor, corrompió a la sociedad comprando todo tipo de voluntades arrollando la moral con el dinero del pueblo. Los maletines de cuero cargados de efectivo que salían de Casa Presidencial compraban jueces, diputados propios y de la oposición, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿llegaba como dicen un sobre con $60 mil cada mes a la presidencia de la Corte como me han dicho varios? ¿A quiénes iban dirigidos los maletines repletos de efectivo que salían de Capres en manos de su primo Herbert Saca como nos relata gente que trabajaba o estaba en el movimiento de Capres? Debiéramos saber.

Los delitos de Saca no terminan ahí, en igual forma con maletines llenos de dinero del pueblo, compró la voluntad de varios exdiputados de ARENA para ser tránsfugas y votar con él y su nuevo amigo José Luis Merino por el FMLN, luego a formar GANA con diputados electos para ARENA, el propósito: compartir el poder y alternarse, FMLN-GANA.

Qué origen más oscuro para un partido, cuánto daño causado a un sistema político ya corrupto. ¿Cuánto del dinero que no se localiza fue a dar a GANA?

Saca fue el primer y más cercano asesor de Funes, le ayudó a ganar la presidencia (otro día profundizamos) y es sabido que entraba por el portón de atrás de Capres, le enseñó a robar, dicen, a un aventajado.

Esperamos pronto al Sr. Funes ante la justicia.