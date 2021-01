Un gobierno insaciable

Este gobierno se podría caracterizar por muchas cosas: en un año y un poco más, de las muchas promesas que hizo antes de ser elegido y de su mal estructurado plan al que llamó "Plan Cuscatlán", no ha hecho nada. En el papel quedaron las cien obras por día, el mega aeropuerto y el tren rápido; quien sabe dónde se fue la meritocracia y el gabinete de lujo que prometió tener o el "gobierno horizontal"; y solo Dios sabrá qué pasó con los cientos de promesas inconexas de su propuesta de campaña. Entonces, ¿qué caracteriza a este gobierno?; ocupemos estas líneas para hablar un poco de los sueños de gloria de un hombre cuya mente está desquiciada y del servilismo de sus empleados, los ministros; pero sobre todo, recordemos las frases de campaña: ¿quiénes son los "mismos de siempre"? y ¿qué pasó con aquello de que "si no se roba, siempre alcanza"?

"Quien quiere saber cómo es de verdad un individuo, dale un poco de poder", dice el dicho; y dice bien. ¿Han notado cómo un hombrecito se puede transformar si le entregan un fusil y lo hacen responsable de la seguridad de un mini centro comercial?; no le ocurre a todos, claro; pero muchos sufren una metamorfosis patológica cuando les pasa. Lo mismo puede ocurrir cuando en la escuela alguien fue maltratado por mediocre e intentó comprar la amistad de los demás, pero de repente y con el tiempo, llegó a tener poder; entonces el enclenque sujeto ya no tolera que lo vean igual y se hace llamar "su excelencia" y no vuelve a caminar descalzo, sino sobre una ridícula alfombra roja "protegido" por mil cadetes y carros blindados y helicópteros seguidores.

A esos personajes siniestros, les importa más su apariencia que las necesidades del Pueblo al que se deben y muy poco harán para acercarse a la población. De hecho le temen a la gente y no permiten que nadie se les aproxime, si no es con un montaje televisivo e hipócrita, como lo ha hecho frecuentemente el descarado Mario Durán, que de todos los esbirros del califa, representa junto con el Brozo Sanabria, Araujo, Auerbach y dos o tres payasos extra, lo peor de lo peor. Cobardes idólatras que glorifican al dictador, en espera de migajas bajo la mesa.

Este gobierno está compuesto, pues, de los peores de todos, traídos de los basureros que desecharon los partidos políticos a los que hoy desprecian; pero que fueran expulsados por corruptos o que como genuinas ratas huyeran de esos Institutos cuando ya no podían ordeñar más. Por el contrario, las Instituciones de las que provenían se han venido renovando y presentan hoy una nueva cara. Un gobierno que será recordado por la mentira y por la falta de transparencia, ha hecho del atropello a la ley y a la Constitución su herramienta preferida, en donde los empleados ejecutivos, hoy ministros y antes gerentes de alguna empresa afín al tirano, o desempleados o mareros, obedecen ciegamente los dictados del lord tenebroso y así no asisten a la Asamblea o han puesto al Ejército y a la Policía a su servicio.

Pero más allá de todo esto, el actual gobierno pasará al recuerdo como el gran cínico; un conjunto de funcionarios indolentes, mentirosos y muchísimas veces con la denotada sospecha de corrupción; y que todavía hoy sigue pregonando que el dinero siempre alcanza cuando no se roba, después de haber saqueado las arcas del Estado y endeudarnos con cerca de 4,000,000,000 de dólares en UN simple año. Un conjunto de sinvergüenzas que venden furgones de cinco mil dólares en 32 mil, dizque para casetas de vacunación, cuando no son necesarias; en tanto los países del primer mundo emplean canchas y escuelas para tal fin. Cínicos que dejaron sin terminar el "fabuloso hospital" con el que se burlaban de los costarricenses y descarados que mienten viéndote a los ojos ofreciendo canastas en nombre del presidente, cuando las compró el propio Pueblo.

Que Dios nos abra los ojos este 28 de febrero y votemos con la conciencia, no permitiendo que los corruptos de hoy se roben la República que tanto nos costó a los salvadoreños.