Un gobierno sin estrategia, reactivo y de agenda aviesa

El país se remueve entre unas expectativas insatisfechas y una efervescencia que todavía no toma cauce. Los salvadoreños, a quienes el gobierno no ha dejado de bombardear con propaganda desde su primer día de instalación, reparten su atención entre la implementación de una criptomoneda que la mayoría no entiende ni apoya, un repunte delincuencial y un rebrote de la pandemia. Los ciudadanos más observadores añaden a esta lista la conspiración oficial contra la transparencia y la democracia.

El Salvador es un río revuelto de cauce indefinido; en él pescan políticos oportunistas, financistas del nuevo régimen y operadores políticos que han sobrevivido a las investigaciones por corrupción desde Elías Saca en adelante. Aunque los valedores de Bukele sostengan que las administraciones de ARENA y del FMLN también se movieron como equilibristas entre una madeja de intereses similar, pocos analistas se aventuran a precisar qué rumbo lleva el país.

Victorioso en el tablero electoral, con tres años de gracia ante el órgano judicial y con carta blanca merced a una Asamblea Legislativa genuflexa y obediente, el presidente podría definir los ejes de la segunda mitad de su quinquenio y proceder sin cortapisas. Pero curiosamente continúa atrincherado, peleándose contra los mismos adversarios a los que ya derrotó en las urnas, y sus políticas no guardan relación unas con otras, resumidas en bitcóin aunque la nación no entienda ni crea en ello, confusión de lo público con lo privado en la mayoría de las carteras de Estado, militarización y depresión de la inversión social a menos que sea asistencialismo pandémico.

Si suena a poco es porque es poco: lo mejor que se le ha ocurrido al mandatario y a su gabinete es dejarse llevar por la coyuntura, endeudar a El Salvador sin ningún miramiento y estresar todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales incluidos los organismos multilaterales cuyo financiamiento necesitará de modo exponencial. Estratégicamente, Bukele es un desastre. Pero fue así siempre, una mente pobre para el pensamiento sintetizador e integrador, hábil sólo para lo táctico.

La táctica de Bukele es imprecisión, repetición y difamación, planteadas en ese orden porque es el único círculo de comunicación en que se siente cómodo. Primero divulga con medias verdades, después repite hasta el sacio con el aparato propagandístico que el erario público le financia y ante los naturales cuestionamientos y preguntas, difama e incordia. Así lo hizo en el estira y encoge con los fondos del plan control territorial, con las suspensiones constitucionales durante el encierro, ahora con el bitcóin y un largo etcétera.

El presidente no tiene pensamiento estratégico, no tiene un programa de gobierno que se pueda traducir en hoja de ruta operativa; lo anima una agenda de empoderamiento personal y de su grupo de financistas y amigos. En honor de esa agenda ha ido desmantelando los controles estatales, minado la contraloría social y perseguido al periodismo, tarea esta última que una vez desaparezca el átomo de pudor que le queda, le encomendará a alguno de sus lebreles legislativos.

Por eso las expectativas insatisfechas de la población, porque a Bukele sólo le interesó paliarlas en la coyuntura previa a las elecciones legislativas y municipales. Hoy no figuran en su rol de prioridades, además de que sigue confundiendo la derrota de ARENA y del FMLN con un triunfo para los salvadoreños. La nación aspira a un estado de bienestar y a que este no menoscabe el sistema de libertades; sin duda, el presidente está desconectado de ese afán de sus electores.