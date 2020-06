Un llamado a dejar la confrontación

Hace algún tiempo me contaron una historia muy ilustrativa. Un turista norteamericano fue al pueblo de La Libertad a comprar unos cangrejos. La vendedora tenía dos ollas grandes. En una estaban los cangrejos importados y en la otra los guanacos. A la olla de los importados le habían colocado una malla metálica fina bien sujetada y la otra estaba sin tapadera. El turista extrañado preguntó por qué la olla de los cangrejos criollos estaba sin tapadera. La vendedora contestó: "Es que los cangrejos extranjeros se ayudan unos a otros y se escapan, y los criollos todos quieren subir primero y al que lo intenta se lo bajan".

Es curioso, es la realidad de nuestro país. Abundan las críticas personales, ofensivas, fomentan el odio de clases y afloran los resentimientos. No importaría si fuesen críticas constructivas con el deseo de ayudar, sin ofender. Pero no es así, es la idiosincrasia de nuestro pueblo. Por eso no progresamos, por eso nunca aprovechamos las oportunidades, por eso nunca crecemos como deberíamos de crecer. Si seguimos confrontando, el país se va a hundir.

Nadie es perfecto, somos humanos y como tal cometemos errores. Por eso es tan importante trabajar en equipo, unidos y con una actitud propositiva. Varias mentes piensan mejor que una. Si a uno se le escapa algo, otro lo detecta. No perdamos el norte: en estos momentos lo único que le debe importar al gobierno como prioridad principal es derrotar al coronavirus y reactivar la economía, sin descuidar el ya iniciado proceso de los varados e incluso acelerar su retorno a su Patria. Lo demás es trivial en este momento. Por supuesto que hay que tomar en cuenta estrictas medidas sanitarias para evitar el contagio.

Con respecto a nuestro presidente, a pesar de las polémicas actuaciones, quiero darle el beneficio de la duda y pensar que quiere dejar una huella positiva en nuestra historia. Es verdad que se han cometido errores y omisiones y es probable que el poder corrompa, pero también es cierto que esta es una oportunidad única que tiene el presidente Nayib Bukele de convertirse en el tan esperado líder que El Salvador necesita. Al final, en esta vida, nadie se lleva nada, sin embargo el legado de grandeza que le puede heredar a su familia, a su descendencia y a la posteridad, no tiene precio. Son muy pocos los seres humanos que tienen esa oportunidad. Ojalá por el bien todos, reflexione, actúe correctamente y que Dios lo ilumine.

La fuerza civil, los profesionales, la empresa privada son poderosos y han demostrado con hechos que están dispuestos a colaborar y ayudar a paliar la crisis económica y combatir la pandemia. Señor presidente, no desperdicie esta oportunidad. Aproveche este ofrecimiento, propicie reuniones, concertaciones, entendimientos. Trabajemos juntos como país, en armonía, por el bien de la patria.

Dios bendiga a El Salvador.