Un mensaje a las larvas

Omnipresentes en muchos puestos de trabajo (especialmente en el gobierno), por lo que nos toca sufrir su trato desinteresado, su falta de preparación, y su "¡y qué!", ellos sin darse cuenta del daño que causan a la organización. Cuando una larva de estas hace su trabajo a medias, sin inspiración, sin ánimo y sin conocimiento, contamina la atmósfera laboral, enemigo de la productividad.

Larvas con poder causan tremendo daño. Los empleados bajo su mando, además de sufrir humillación, se desmotivan y asumen la misma actitud displicente. Mantener en planilla a las larvas, por lo tanto, es un tremendo error para las organizaciones.

Lamentablemente, las larvas también abundan fuera del ámbito laboral, y últimamente se han multiplicado. Ahora resulta, que el carro más codiciado en El Salvador (el que más importan de subastas) es la Chevrolet Tahoe, tan apetecida por larvas imitando a su presi. También están de moda la barba, el pelo engrasado, los trasplantes, los jeans y la forma de hablar presidencial, sobre todo entre tanto golondrino.

Pero las larvas más larvas son las que nos gobiernan. De la nada aparecen con buenos cargos, nuevas direcciones, casas en la playa, lujos a diestra y siniestra: ¡las mismas larvas de siempre! Como aquel expresidente quien antes de salir de casa presidencial, se construyó un palacete real con el dinero del pueblo. "¡Y qué!" Estas larvas no pueden esconder su descaro, el poder los enferma, se creen invencibles. Como varios diputados que no han dado vía en su vida, y ahora en la palestra del poder, atentos a ser los primeros en darle "like" a los tuits de su presi. Indudablemente, larvas ordinarias. Como la argolla suprema que nadie toca: los venezolanos, José Luis Merino, Herberth Saca y tantos más.

¿No les da pena? Dejen de alimentar su ego y sus bolsas. Recuerden que son empleados del pueblo, ¡dejen de meter mano en el erario público!, dejen de aplaudir y pónganse a trabajar. ¡Que no se les suba el intestino a la cabeza! El pueblo solo votará por ustedes si dejan de enriquecerse, si demuestran criterio y si hacen un buen trabajo.

En 2007, el banquero suizo Bradley Birkenfeld se ganó 40 meses de cárcel por ayudar a los bancos a evadir impuestos en una transacción de $100 millones. La justicia, hasta en Suiza, a veces llega tarde, pero siempre llega. Si siguen de larvas, se llegará el día en que celebraremos su ingreso a Mariona, tal como lo hicimos con el expresidente del palacete.

Acuérdense que los puestos no son eternos. Les repito, si valoran su libertad; si no quieren que les quiten la visa gringa a ustedes y a sus parientes, que no se les suba el intestino. Semejante humillación no vale la pena.

¿Verdad que El Salvador fuese un mejor país sin tanta larva? Si la respuesta es "de plano", les veo en la marcha del 16 de enero. ¿Cuál es la ruta?