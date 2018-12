Un mensaje de alerta a los jóvenes salvadoreños

Jóvenes, la vida pasa volando. Ustedes tienen en sus manos un potencial enorme que puede beneficiar a su país o lo puede destruir. La esperanza que yo tengo es que en esta era de la tecnología es muy fácil investigar cualquier cosa. Los políticos inescrupulosos que engañan al pueblo se van a tener que tragar sus palabras, porque con las modernas herramientas con las que contamos y los medios de información avanzados, las mentiras y los engaños van a ser cosas del pasado. Ya no se le puede dar al pueblo atol con el dedo.

El mundo es una escuela donde se aprende sabiduría por medio de la experiencia, de los errores, de las caídas. Por eso me atrevo a darles unos sabios consejos para que reflexionen.

1. Están de acuerdo que un candidato a la presidencia tiene que tener ciertos requisitos para gobernar un país: educación notoria, honradez, valores morales, liderazgo, patriotismo, religión, un historial limpio. Recuerden que lo que ahora no reviste importancia para ustedes, cuando ustedes sean mayores y tengan su propia familia, hijos y nietos, el futuro será prioridad para ustedes y querrán que su país les ofrezca las mejores oportunidades.

2. El único partido que defiende y representa a la Empresa Privada es ARENA. Los empresarios son los que nos dan trabajo, y pagan impuestos. Sin ellos un país no puede progresar. Si usted es asalariado por ser un servidor público recuerde que quien contribuye con la mayor parte de los impuestos es la Empresa Privada. No podemos morder la mano de los que nos dan de comer. Si investigan verán que los países socialistas o comunistas son los que más pobreza causan en sus países. ¿Por qué las caravanas de emigrantes no se van a Venezuela, Cuba o Nicaragua? Porque siempre escogen ir a Estados Unidos, un país capitalista. Es porque es un país de oportunidades. No nos engañemos. Las ideologías socialistas funcionan solo para el grupo gobernante, pero empobrece a los pueblos.

3. Hace varios meses escribí un artículo sobre la República de Chile, sus gobernantes y el impacto en su economía y demostré claramente por medio de una gráfica que todos los gobiernos socialistas o comunistas en ese país decrecieron la economía y aumentaron la pobreza y los partidos de derecha la catapultaron, la robustecieron, al grado que Estados Unidos declaró que los chilenos no necesitaban visa para entrar porque ellos podían encontrar el sueño americano en Chile. Amigos, quién con una luz se pierde. No es mi intención convencerlos, solo les pido que tomen esta elección presidencial con la seriedad del caso y que investiguen. Cuentan con las herramientas necesarias. Después, aunque recapaciten puede ser muy tarde.

Amigos, yo no soy político, soy patriota, por favor investiguen y no se vayan a sorprender. Creo que, por añadidura, sabrán por quién votar. Que viva El Salvador.