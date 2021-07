Las elecciones de alcaldes y concejos municipales dejaron un nuevo mapa. Nuevas Ideas gobierna en 149 de los 262 municipios, es decir, el 57 % del territorio nacional. ARENA tiene 35 municipios (13 %), el FMLN tiene 31 municipios (12 %), GANA 27 municipios (10 %) y el PCN 16 municipios (6 %). En coalición 4 (2 %). El territorio tiene representación de las diferentes fuerzas político-partidarias, pero es obvia la mayoría del partido oficial.

Hasta la pandemia, el Fondo para el Desarrollo Económico y Social –FODES– (septiembre de 1988) fue el instrumento para garantizar el cumplimiento del artículo 207 de la Constitución de la República en el que se asume el financiamiento desde el nivel central, para disminuir los desequilibrios territoriales garantizando el desarrollo y la autonomía municipal.

El monto total del FODES se distribuye entre los 262 municipios considerando cuatro criterios: la población, la pobreza, la extensión territorial y la equidad. La ley tiene descrito el mecanismo para calcularlo aunque debe tenerse claro que no existe información actualizada. El Censo de Población y Vivienda, que tiene información por departamento, es de 2007 y hay estimaciones de población (2005-2025) realizadas por la DIGESTYC (2014) que seguramente sirven de base. El 50 % del total del FODES se distribuye con este criterio.

Los indicadores de pobreza pospandemia se estima que afectan al 51.4 % de la población. La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de la DIGESTYC tiene información a nivel de departamento. Información a nivel de municipio tuvo esfuerzos que llegaron hasta 2009. A partir de allí, no se conoce información actualizada. Con el criterio de pobreza, se distribuye el 20 % del monto anual del FODES. El criterio de extensión territorial, medible y no cambiante, absorbe el 5 %. Para promover la equidad territorial se destina el 25 % del monto del FODES, distribuyen el monto entre los 262 municipios.

Anuncian modificaciones sustanciales en el FODES. En este momento se tienen las condiciones para hacer los cambios que quieran. En la Asamblea Legislativa no hay oposición y las iniciativas pasan con facilidad. ¿Qué cambios son clave? Ojalá que la Asamblea Legislativa analice la distribución territorial de la capacidad productiva. La gran mayoría de los alcaldes y alcaldesas comentan que en sus localidades no tienen a quién cobrarles impuestos ni tasas municipales y el gasto en el servicio de recolección de basura. Tienen razón. Tienen pequeñas tiendas que abastecen necesidades básicas pero no hay empresas que generen empleo y mucho menos que generen riqueza en la localidad.

La DIGESTYC publica el Directorio de Unidades Económicas. El último directorio es de 2011-2012. Ese año registraron 161,934 unidades económicas y el 96 % fueron microempresas. San Salvador tiene el 38 %, La Libertad el 12 %, Santa Ana el 10 %, San Miguel y Sonsonate el 7 % en cada uno. Estos departamentos concentran el 74 % de las unidades económicas pero no hay equidad en la distribución entre los municipios. Unos tienen, como el caso de Antiguo Cuscatlán y de Santa Tecla, que son municipios atractivos para la actividad económica. Otros tienen que conformarse con las tiendas locales.

El FODES tiene justificación social, económica y territorial. Introducir cambios debe considerar el carácter y la distribución de la base productiva. Se necesita dinamizar la economía local y para esto es indispensable atraer inversión. Ojalá los cambios se hagan sobre un plan para descentralizar las inversiones y ubicarlas estratégicamente. Con China se han seleccionado 26 municipios de Usulután, San Miguel y La Unión. El reto será atraer empresas de alta tecnología. ¿Y el resto?