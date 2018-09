A raíz del cuchi cuchi con la China de Mao, el ministro Duarte salió con un campo pagado, por el pueblo salvadoreño, en el que anunciaba su estrategia para pescar turistas chinos. Esta consiste en mandar una comitiva a Pekín para "intercambiar experiencias; afianzar capacitaciones y asistencia técnica; identificar a los principales operadores turísticos, y aprender sobre el perfil de los viajeros chinos". Mi recomendación a tal choteada, más adelante.

Lo que más me llamó la atención del comunicado es la ensalada de logotipos a sus pies: Sigamos Creando Futuro, la Mariposa del Mitur (qué pasó con el logo El Salvador Grande Como Su Gente de $450k), Pueblos Vivos (buena iniciativa), Unidos Crecemos Todos (ustedes quizás), y uno nuevo: Somos un País Mucho Más Atractivo Que Hace Una Década (tum blim bli).

Pues fíjese, señor Duarte, que nuestros atractivos turísticos eran mucho más atractivos hace una década. Las playas (antes más limpias), los lagos (antes menos contaminados), los volcanes (antes más vegetados), las ciudades coloniales (antes más sanas), las pupusas (antes más cholotonas). ¿Mucho más atractivo? "Zuuu Ziiii Zuuuu" chifla con todo la lorita Pepita.

No le quito mérito. Los pueblos sí están más vivos. Para muestra, las fotos de la Fiesta del Farolito, del fin de pasado, en Ahuachapán. ¡Aplausos por mantener vivas nuestras tradiciones!

Lo que pasa es que Pueblos Vivos es turismo interno, y la mayoría de mis paisanos no se queda a dormir, y hasta empaca los chori, las Pilsener y la hamaca. Como resultado, la inyección a la economía no es tan poderosa como la que le zampa el gringo Mike Smith, y si cuaja la nueva estrategia Duarte, la que le zampará el chino Chin Calchon.

Sí le quito mérito, pues el florecimiento de las opciones de alojamiento, y nuevas experiencias, es gracias a la garra de la empresa privada, nada que ver el actual Gobierno.

Nada que ver pues, los surfers y demás turistas aventureros, vienen a inyectar sus dolaritos gracias al internet y a empresarios visionarios. "Welcome, Bem Vindos, Willkommen" dice, mientras desenrolla la alfombra roja, la lorita Pepita.

¿Dónde está el producto de casi 10 años de participación de su ministerio en ferias de turismo en los 6 continentes? Como preguntaría Wendy’s, "Where’s the beef?"

Ahora creen que el beef está en la China y, como no hicieron su tarea en tanta feria, quieren enviar una comitiva del Mitur, a identificar operadores que manden avionadas de Chin Cal Chones, y a aprender sobre el perfil del viajero chino. "Zuu Ziii Zuuu" vuelve a chiflar la lorita.

Saben qué. Mejor sean honestos con su pata de cheje de los billones, que con tufo a arroz vendrán y, antes de viajar, úsenlos para el país limpiar; limpiarlo de basura, limpiarlo de inseguridad. ¿Verdad que cuando tenemos invitados es cuando más ordenada, limpia y olorosa ponemos la casa? Entonces, recomiendo limpiar antes de chinos invitar.

Aplausos también para Banco Azul por su invitación a independizarnos de las malas acciones; a apoyar organizaciones que palpitan por nuestro medio ambiente y, de una vez por todas, a poner la basura en su lugar. "Please, please, please" suplica la lorita.

Leyeron la opinión del embajador alemán, de lo triste que es ver tanta belleza rodeada de tanta basura. ¿Un país mucho más atractivo?

Por supuesto que es tarea de todos ponerlo más atractivo. Don Gobierno: lance una cruzada y una campaña pro medio ambiente; múltenos si la basura seguimos regando. Nosotros: eduquemos a nuestros hijos y firmemos el "acta de independencia de las malas acciones" en independencia.sv.

Al hacerlo, nos caerá un correo con los links a organizaciones que están haciendo algo por limpiar El Salvador, y recomendaciones de qué podemos hacer, desde nuestro metro cuadrado. Manos a la obra; solo así seremos un país más atractivo de verdad.

El próximo sábado Chamba cumple 197 años. ¿Qué tal si SALUDEMOS LA PATRIA ORGULLOSOS, y de una vez por todas, ponemos la basura en su lugar? "Simón", confirma la meque.

El Salvador grande como su gente. Reflexionemos y actuemos.