Un poquito de lo nuestro, lo que fuimos o lo que podemos ser.

Veo a mi país cayendo en la desidia, conformidad y apatía. ¿Qué nos llevó a esto? ¿Fue la guerra, fue la paz marcada por la ausencia de involucrarnos en la reconstrucción y querer lo mejor solo para nosotros, fue el cansancio o el absentismo al día a día o dejarle la responsabilidad a otros?

Parece mentira que hace dos generaciones todos amábamos al FAS, Águila, Alianza, Firpo o a los míticos Marte, Santiagueño o Juventud Olímpica. Ahora somos Real, Barça o el de moda y un poquito cariñosos cuando La Selecta hace un papel decoroso, pero eso es llegar a la Hexagonal y no al Mundial, es ganarle a México aunque no volvamos a ir.

A eso nos hemos reducido, a ser segundones, a no querer aspirar a la gloria, acostumbrados a perder, a no competir. Ahora el tiempo nos da la ventaja de poder volver a entrar, a lo vivo, como nos gusta, por oportunistas y ganando a los dificultosos equipos que antes ni figuraban. No, llegaremos porque abrieron más plazas. Dejamos de jugar para ganar, ya no nos dejamos la sangre en las piernas, la boca o las cejas, con torceduras o fracturas, hoy nos salimos del campo al primer golpe o fingimos lesión. Nos hemos vuelto de los de relleno, no más, no hay más, eso es el salvadoreño de ahora. Somos del equipo de los que antes no entraban ni a la reserva, ni a la banca, al que tenías que agarrar porque al rifar era el último y te tocó. Jamás titulares, eso es ahora El Salvador.

Adiós tierra cuscatleca cuna de Atlacatl y Atonal, al Japón de América, al laborioso. Solo le pido a Dios que nos permita volver a ser aquel salvadoreño "sincero y sin pretensión y llevar esta tierra querida dentro del corazón" para rescatarla.

Hemos pisoteado el honor y la gloria que otros dejaron en nuestra ensangrentada historia. Hombres y mujeres que trabajaron, pelearon y murieron por sacar a esta tierra bendita adelante y que ahora deben de llorar al ver a lo que hemos sido reducidos: el que ya no trabaja porque espera la remesa sentado; el que busca ser primero saltándose la fila; el que se pasa el semáforo en rojo, el que espera que te equivoques para sacarte ventaja; el que busca joderte en vez de hacer negocios honestos y sigue así sin importarle; el que se fue y no pretende regresar porque ya no ofrecemos nada más que un recuerdo que a medida pasan los años se va perdiendo. Eso ya lo vemos en nuestros hijos y la juventud que poco a poco busca irse porque aquí ya muy poco los retiene.

Eso es ahora El Salvador.

Pero estamos los que aún creemos que esto se rescata, que una guerra, un terremoto, un huracán o un mal gobierno nunca nos va a detener.

No tenemos la madera del periódico de mañana, lo único seguro es que reinando la improvisación el futuro no podrá ser más incierto.

Seamos salvadoreños de alma y corazón, de honor y gloria, y trabajemos para devolver a esta tierra que lleva el nombre de nuestro Salvador su lugar.

Que el tiempo nos dé la razón a los que realmente amamos a El Salvador y queremos que vuele alto para salir adelante, trabajando y enfrentando cara a cara su destino.

Corrijamos el rumbo, estamos a tiempo.