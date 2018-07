Un presidente bisoño

Hay mucha especulación por los candidatos a la presidencia de nuestro país por ser novatos, se comenta la impericia en el manejo de los asuntos del Estado, no es lo mismo dirigir una empresa privada que los destinos de un país, son distintos. Se requiere conocimiento para no cometer crasos errores y dilapidar los fondos en proyectos inconsultos.

Haciendo un inciso, la jerga política se ha convertido en una juerga, es un cotilleo diario, un registro de faltas ajenas, se despotrican despiadadamente, incluso sin anestesia. Hablan con presunta suficiencia algunos que se consideran pozos de ciencia, son tan aguerridos que afirman pregonar la verdad en las plataformas sociales, tienen una autoestima bien elevada, otros manifiestan que los cargos que desempeñan y los emolumentos que reciben son bajos, para el caletre que ellos tienen, su IQ es de proporcionadas dimensiones, pero esos pensamientos solo gravitan en la mente de ellos. Los ejemplos son palmarios, se ven por doquier.

Hay personas en la vida que venden fe, otras venden esperanzas y consiguen buen mercadeo a través de sueños que rebasan la realidad. En la vida hay que saber aterrizar, nuestro país no goza de grandes recursos, pervivimos con buena parte de las remesas que manda el hermano lejano. En estos momentos no estamos para ser apasionados por ideologías, ni hay que mitificar a nadie. A los seres humanos hay que respetarlos, pero no pontificarlos, como sinónimo de exponer opiniones o ideas muy dogmáticas.

Mi pregunta es cómo le va a hacer el futuro presidente de El Salvador para obtener recursos, en muchas áreas de la economía solo patinamos y no caemos quizás porque la voluntad de Dios es muy grande. Cómo reducir la pobreza, cómo ayudar a los jóvenes y a las mujeres, tiene que haber inserción del país al resto del mundo, son elementales. Pienso que el flujo de efectivo que se desenvuelve en el país hay que ordenarlo, está alborotado. Es consabida la inseguridad que vivimos los salvadoreños, hay que crear un clima de negocios para que la gente pueda invertir, hay que ser osados, tenemos que confiar en el país no nos podemos quedar esperando a Godot. Nuestros hijos comen y hay que llevar alimento a casa.

Necesitamos que el próximo presidente se acompañe de gente de la sociedad para que le asesore y no sean de su propio partido, si no como decía mi abuelita “esa treta está muy choteada”. Yerro garrafal: llevar amigos a los cargos públicos, se lleva a personas competentes.

El problema de algunos candidatos bisoños: son tan dúctiles a la lisonja, lo triste es que nunca se dan cuenta de que el encanto de la adulación los ha fagocitado. Tampoco vamos a comparar presidentes jóvenes europeos, esa es otra historia.

No conozco personalmente a los posibles participantes, solo por redes sociales, los he observado, tienen cerviz erguida y levantan mucho su testa. Hay uno que usa gorra, posa bien inspirado viendo el cielo como que lo quisiera tocar; otro de nariz respingada, de mirada soñadora y alentadora como perfilando horizontes; otro es ceremonioso, de caminar pausado y de impoluta vestimenta. Si la competencia fuera por estilos pasan la prueba.