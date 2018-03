Un presupuesto espurio

Lee también

Toda negociación debe tener dos elementos para ser exitosa: confianza y sinceridad. Cuando se iniciaron las negociaciones en la mesa fiscal (viernes 15 de julio), entre el Gobierno y ARENA, lo primero que se planteó fue la necesidad de lograr un ambiente de “confianza”, sustentado por una sólida base técnico-financiera, partiendo por “sincerar” las finanzas de todas las instituciones del sector público no financiero (SPNF). Y esto nuevamente se ha roto.Veamos. Luego, se pidió utilizar el nuevo PIB (13 %-14 % menor que el actual), porque de adoptarse, se debería cambiar las metas y límites a cumplir por el SPNF. Esto nunca se dio, aunque el presidente del BCR lo anunció para enero, luego para mediados de año, ya estamos en 2017 y nada. Una total falta de palabra.ARENA puso énfasis que para lograr mayor recaudación tributaria se debía estimular el crecimiento económico y el empleo, mediante reducción del burocratismo que eleva costos de producir y resta competitividad. Por el lado del gasto, apuntó a recortes en vehículos, publicidad, viajes, teléfonos. El gobierno ignoró todo esto.Tras esta primera parte de la negociación, se puso la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, para luego evaluar los recursos que el Gobierno necesitaría, según las nuevas proyecciones, objetivos y límites, como a un Plan Nacional de Inversión Pública. Bueno, se aprobaron $550 millones, pero el Gobierno, al igual como lo hizo en noviembre de 2012, después de la aprobación no cumple su palabra.¿Por qué al Gobierno le cuesta cumplir su palabra? No es solo falta de voluntad. Para comprender, veamos una frase clave detrás de su objetivo de alcanzar el poder total, que dice: “sin atender al estado de las finanzas públicas, los partidos comunistas realizan el trabajo preliminar eficaz para la destrucción de las instituciones gubernamentales burguesas” (Tomo II, páginas 80-81, Tercer Congreso, Internacional Comunista, 1921), que según publicaciones del Partido señalan que estas “constituyen un gran aporte para las tareas de la izquierda actual”. Pasado casi 100 años, nada ha cambiado.Ese telón de fondo es el que hace tan difícil lograr acuerdos sinceros. Además, el Gobierno no hará nada que tenga costos electorales a tan poco tiempo de una elección. ¿Cuál será el plan “B” del Gobierno? ¿Estatizar las pensiones y caerles encima a los ahorros de los trabajadores? ¿Comenzar a emitir colones para financiar el despilfarro gubernamental, lo que generará alta inflación? ¿Aumentar el IVA a 15 %?Ahora comprenderá por qué el Presupuesto 2017 mantiene las deficiencias de 2016. Por esto, no se sorprenda nadie que alrededor de agosto-septiembre, igual que el año pasado, no haya dinero para pagar por los compromisos financieros del Gobierno y estén presionando por la aprobación de más créditos y acusando al partido ARENA de ser el causante de un impago o por no pagar el FODES, proveedores e incluso salarios.Por esto, todos deberemos demandar respuestas a quienes aprobaron un Presupuesto con visos de violación de la Constitución, que es incompleto, con evidente desfinanciamiento, que irrespetara el Estado de Derecho e incumple la Ley de Responsabilidad Fiscal y que, por tanto, constituye amenaza de volver a caer en riesgo de impago en el cortísimo plazo. Bueno, caerá la calificación de riesgo y el país deberá pagar mayores intereses: ¿y los causantes de esto quedarán impunes?Por esto, la diputada Milena de Escalón señaló ante la aprobación del Presupuesto: “No vengan mañana a pedir y a poner presión para que les aprobemos más préstamos. Ahora será solo de su responsabilidad y de nadie más ver cómo van a financiar lo que les faltará de este presupuesto desfinanciado... ustedes deberán afrontar a la gente, cuando se vuelva a caer en una situación de riesgo inminente de impago y falta de recursos para cerrar el año”.Ahora, ARENA anunció su retiro de las mesas de negociación, porque el Gobierno y el partido oficialista FMLN no cumplieron el Acuerdo de noviembre pasado y “convencen” a los partidos pequeños a una aprobación espuria del Presupuesto. Esperemos que las propuestas de recortes de gastos y de lucha por mayor transparencia que propone ARENA se hagan realidad en los próximos días, porque ese tipo de acción es lo que verdaderamente demanda la gente. Los esperamos.