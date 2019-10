Un pulso por el sistema de partidos políticos

En el mundo en el que vivimos, los vacíos no tienen cabida. En la naturaleza, por ejemplo, la desaparición de un depredador es rápidamente llenado por otra especie. Y cuando un elemento que existe desaparece, llega el desequilibrio. Lo mismo aplica para las sociedades. Un profesor solía decirnos "nadie es imprescindible". Y con el tiempo fui entendiendo esa frase, que podía aplicarse igualmente a que toda una clase podía hacer un examen, aunque uno o dos alumnos no estuvieran, o al trabajo en la oficina, en donde lo que uno deja de hacer termina siendo hecho por alguien más. La meta se logra y lo importante es poder ser parte de su cumplimiento.

En la historia salvadoreña hemos visto cómo el poder ha ido cambiando su instrumento. Desde los militares que dieron golpe de Estado y dirigieron al país por décadas, utilizando al PCN como su expresión política, hasta la restauración de la democracia a mediados de la década de los 80. En esos momentos, la Democracia Cristiana era un actor poderoso, controlando, de forma simultánea, el Ejecutivo y el Legislativo y, desde ahí, al Órgano Judicial. Pero fue su némesis, ARENA, surgida de las contradicciones en la misma sociedad, la que terminó detentando el poder.

Y demoró casi una década en llegar al Ejecutivo, un sitio en el que estaría por 20 años. Cuatro administraciones presidenciales de ARENA pintaban muy difícil que su adversario lograra derrotarle. Sobre todo porque se trataba de un partido político surgido de cinco organizaciones guerrilleras diferentes que tuvieron que unificarse para enfrentar al Estado. El FMLN, eventualmente, llegó a la Presidencia, desplazando al actor político que ha estado más tiempo en el poder.

En 10 años vimos al FMLN perder el Ejecutivo. Y por alguien que surgió de sus entrañas, aunque tuviera raíces políticas de más allá. La llegada de Nayib Bukele dejó en el cajón de las posibilidades la idea de la alternancia. Es decir, ARENA fue gobierno y le entregó el poder al FMLN. El FMLN entregó el poder, pero no a ARENA, sino a un tercero que, paradójicamente, no ha pasado por las urnas. Será hasta 2021 que Nuevas Ideas sea un contendiente formal. Por eso es lógico que el presidente busque, a través de su instrumento político, llenar el vacío de poder. El detalle es que ahora, como no pasó antes, los actores que han sido desplazados están dispuestos a dar la batalla. A defender el sistema político del que forman parte. Veremos entonces hasta dónde son capaces de llegar.