Un rumbo incierto de la educación salvadoreña

Es preocupante verificar que unos cien colegios cerrarían operaciones el próximo año en El Salvador. Aproximadamente 40,000 estudiantes tendrán que visualizar el próximo año dónde se matricularán. En otros países también los colegios privados cerrarán por la falta de liquidez. La pandemia está golpeando al rubro educativo.

Mientras tanto, se ha estado brindando los paquetes escolares a los padres de familia. Cada docente ha gestionado y entregado esa importante ayuda que proporciona el Ministerio de Educación. Ese es el alimento que a diario reciben miles de estudiantes en las escuelas públicas; se ha estado capacitando a los docentes en el uso de la plataforma Classroom, etcétera. Sin embargo, la educación virtual no tiene la misma eficacia.

Realicé una investigación sobre la educación virtual, interrogué a 281 alumnos de colegios, centros escolares públicos y universidades. ¿Estaría de acuerdo en sustituir la educación virtual por la presencial? El 57 % manifestó que no. Además, los docentes han tenido que cambiar el proceso enseñanza-aprendizaje a modalidad virtual.

Corroboré en entrevista hecha a dos docentes de centros escolares que: hace falta más cobertura en acceso a internet. En los municipios, no todos tienen las tecnologías óptimas o equipo para recibir satisfactoriamente el proceso enseñanza-aprendizaje.

Si se hubiese realizado la PAES en este año, de seguro que los resultados serían catastróficos. La deserción escolar ha aumentado. ¿Qué medidas debe tomar el Ministerio de Educación para enfrentar tanto problema?

Según el investigador Dr. Óscar Picardo Joao (El Diario de Hoy 4/07/2020) "...en el país desde la Parvularia hasta sexto grado de Educación Básica se prevé una caída de un 15 % de matrícula escolar; mientras que de tercer ciclo de Educación Básica a Educación Superior podría rondar el 30 %".

El desempleo, la situación económica y la incertidumbre de continuar estudiando es parte del rumbo que se avecina el próximo año. No se sabe si en el año escolar 2021 la educación continúe en modalidad virtual. Quizá, para ese entonces, las encuestas manifiesten que, tanto docentes y alumnos, estén en su mayoría conectados aprendiendo.

Las universidades han realizado ajustes. La deserción también afecta. Aunque las universidades no presenten problemas de cierre, la problemática de la pandemia ha servido para que las clases a través de plataformas virtuales mejoren. Lo contrario es el caso de la Universidad de El Salvador, en donde más de 7,000 alumnos tuvieron problemas por la falta de conectividad a internet en el ciclo 01-2020.

Soluciones hay muchas, el gobierno puede colaborar con ayuda a los colegios privados, así como se hace en otros países. El MINED debe contar con un censo de todos los docentes que no continuarán, a ellos no se les puede abandonar. Todos saben que el presupuesto no alcanza, es acá en donde debe haber colaboración de la empresa privada, alcaldías, países amigos y otras entidades para que muchos alumnos no se queden sin estudiar.

La problemática de la educación salvadoreña, en especial, para los estudiantes de hogares de escasos recursos económicos, es incierto. Algunos colegios privados cerrarán y eso es un retroceso en el rubro educativo. A esto se le suma la deserción escolar y la falta de acceso a internet. Es preocupante, muchos padres de familia perdieron el empleo, otros, fallecieron. Es triste que cerrarán colegios y muchos docentes quedarán sin empleo.