Un verano sin golondrinas

La primera semana del año ocurrieron hechos que nos comprueban la realidad sobre el mito creado por algunos medios digitales y encuestas, sobre la supuesta invencibilidad del candidato de las "Nuevas Ideas". Según esos medios y encuestas, Nayib Bukele ganará las elecciones presidenciales en primera vuelta, pero el fracaso de su partido GANA en conseguir y capacitar a toda la gente que necesitarían en mesas y para que lo represente en el TSE nos comprueban lo contrario.

En su desesperación por la falta de estructura, Nayib hace un llamado nacional a doscientas mil personas para "la defensa del voto", montando carpas por todo el país para reclutar interesados y casi nadie acudió a ese llamado. Apostaron a que algo de cierto tenía esa burbuja publicitaria fabricada por ellos mismos... y perdieron. En redes sociales los golondrinos cantan victoria, pero la realidad visible es otra. El sol no se puede tapar con un dedo y las cuentas falsas en Twitter y Facebook no se materializan para cuidar urnas y no lo harán para ejercer el voto.

El TSE ha sido claro en que los espacios para estructuras partidarias en el TSE y en mesas están cerrados, pues había plazo hasta el mes de diciembre para capacitar a esas personas. Como hemos podido apreciar con anterioridad, Nayib cree que las reglas no son aplicables a su persona y acusa al TSE en que se está confabulando un fraude en su contra.

La burbuja publicitaria que es Nayib se desinfla a medida que en los medios de comunicación salen a la luz sus malas gestiones administrativas, particularmente deudas que dejó para pagos de proveedores, licitaciones irregulares, contrataciones directas cuestionables, nepotismo, denuncias por violencia en contra de una mujer, acusaciones penales por acciones en contra de medios de comunicación, problemas con el fisco, declaraciones fuera de contexto, aseveraciones falsas y hasta fantasiosas, sumando a esto la falta de liderazgo, falta de propuestas realistas y de coherencia ideológica, su falta de valor al generar reacciones en contra del TSE y esconderse, rehusando también a debatir con sus oponentes en foros abiertos, sin la ayuda de tabletas en las que alguien le diga qué decir.

Las elecciones no se ganan mencionando a Dragonball Z o a personajes de la Guerra de las Galaxias desde una cuenta de Twitter o desde la comodidad de una casa. Las elecciones se ganan con propuestas coherentes y serias para sacar adelante al país y mejorar la vida de sus ciudadanos, debiendo llevar esas propuestas de forma directa a los electores, generando confianza al demostrar conocimiento y capacidad... no generando incertidumbre al demostrar ignorancia e irresponsabilidad ante la población pensante y ante los inversionistas internacionales.

Cuando Tony Saca, fundador de su actual partido GANA, fue candidato presidencial por ese mismo partido, al igual que ahora lo hace Bukele, con los mismos asesores, muchas encuestas lo situaban como seguro ganador y al final los resultados fueron un distante tercer lugar. ¿Será el fracaso del señor Bukele al llamado para "la defensa del voto" un presagio a que correrá la misma suerte de su ahora antecesor a candidato Tony Saca? Por el bien del país espero que así sea.