Una Asamblea ilegítima y una Sala ilegal

La gente confunde las palabras y cree que lo mismo es honesto que íntegro, legítimo que legal o popular que verdadero; y esas confusiones son aprovechadas por los mentirosos para burlarse de la buena fe del pueblo y tergiversar los datos para el provecho propio.

Hace ya más de un año, un coach que daba una conferencia nos comentaba la historia de un hombre que habiendo ordenado una pizza en el hotel donde se hospedaba, al abrir la caja encontró mucho dinero, por lo que decidió ir al restaurante y devolverlo; su pareja se opuso y por el contrario le exigió que se lo quedara, pero él no cedió y se dispuso a entregarlo. El cuento es que el hombre y la mujer llegaron a la pizzería y cuando devolvieron la plata, el gerente insistió en llamar a los medios de comunicación para que quedara constancia de la buena acción de la pareja, a lo que ambos se resistieron casi a gritos. El gerente los alabó más y dijo: "estos dos no solo son honrados, sino humildes y discretos; llamaré a todos los medios para que esto salga de costa a costa" y el hombre le respondió: "no, porque esta no es mi esposa y ella se podría enterar que estoy con otra". Esa es la diferencia entre honestidad e integridad.

Lo mismo ocurre con la popularidad y la verdad; muchos piensan que si algo es popular o que si algún mandatario ganó por la vía democrática, a él lo asiste la veracidad y lo que diga encarna la voluntad del Pueblo; pero no es así. En las democracias occidentales (El Salvador era una, hasta hace una semana) los derechos de las minorías están garantizados; y el balance de poderes nos asegura a todos que nadie está sobre la ley. Así, cuando alguien habla, no lo hace en nombre del Pueblo entero; apenas es parte de ese conglomerado y de ninguna manera puede atribuirse el derecho a interpretar la voluntad de todos en esa nación. Las democracias occidentales no le dan derecho a un aprendiz de tirano a decir que como ha ganado las elecciones, él puede hacer lo que se le da la gana; y mucho menos a hablar en nombre de los legisladores, aun cuando todos sepamos que se trata de lacayos a su servicio.

Y finalmente, sobre la diferencia entre legalidad y legitimidad, podemos poner el ejemplo de una Asamblea que habiendo sido elegida legalmente, no le asiste la legitimidad si en el proceso se violentó el Derecho y se le negaron a los otros partidos políticos fondos que estaban contemplados en la ley para hacer campaña o si el gobierno utilizó los recursos del Estado para favorecerse; o si se incumplieron leyes y mandatos constitucionales señalados por la Sala; entonces esa elección podrá haber sido legal pero no es legítima; y la ilegitimidad de algo, así como el dinero mal habido, no se esconde por mucho tiempo; a pocas horas de haber sido instalada, la pléyade de aplaudidores de bukele (insisto en colocar ese nombre con minúscula) empezó a demostrarlo. Desde ese momento que destituyó ilegalmente a los honorables magistrados de la Sala de lo Constitucional y los sustituyó por usurpadores que ya han caído en el delito; desde ese instante, solo ha dado muestras de su ilegitimidad, olvidando por cierto, esos legisladores, que ellos serán responsables de manera personal de lo que firmen y manden ejecutar.

El Salvador no es ya una democracia; el dictador ya controla todo el aparataje del Poder y ya nadie está seguro. Hasta hace una semana los despedidos por las "nuevas ideas" pudieron ampararse ante la Sala; pero hoy, de nada sirve porque cinco usurpadores, títeres del tirano, solo actuarán de acuerdo con los intereses del déspota. Pronto, desafortunadamente, muchos entenderán por qué era importante que existieran jueces independientes; y acaso ya, estamos viendo el inicio de la cacería contra los opositores y cualquiera que no comulgue con los pícaros. El reinado del terror ya comenzó, que Dios nos ampare.