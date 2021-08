En días recientes se publicó el proyecto de reforma a la Constitución de 1983 liderada por el vicepresidente Félix Ulloa. En este proyecto prácticamente se escribe una nueva Constitución, pues además de pretender reformar más de 200 artículos, con estos cambios se trastocan principios fundamentales del Estado salvadoreño. Las prioridades de esta Constitución cambian, pues ya no es la persona humana sino el Estado el fin fundamental. Con solo ese cambio ya se construye una Constitución a la medida del régimen de Nayib Bukele.

En el proyecto de reformas publicado se exponen muchísimos cambios a la actual Constitución, tanto en la parte dogmática (donde se desarrollan los derechos de cada persona), como en la orgánica (mediante la cual se crean las instituciones estatales y se otorgan sus atribuciones). En esta columna haremos referencia a dos puntos fundamentales: que lejos de desarrollar derechos, restringe las libertades y la capacidad de decisión de la ciudadanía. De darse su aprobación, el Estado salvadoreño estaría dando un paso atrás como república democrática.

En primer lugar, el Estado se convierte en el objeto primordial de esta Constitución. Esto significa un cambio trascendental en la forma en la que se regirá la vida de todos los salvadoreños. Ya no es la persona lo primordial, sino el Estado y sus fines. Ahora tendrán mayor prevalencia los intereses del Estado y sus funcionarios y no los seres humanos. En la actual Constitución de 1983 se hace referencia al Estado, estructura e importancia hasta después del desarrollado de todos los derechos de las personas. Con la reforma pretenden que sea el artículo número uno. No es un cambio menor, pues el día que entren en conflicto los intereses del Estado con los de una persona o un grupo de personas, prevalecerán los primeros. De terror.

Segundo, se elimina la parte de la Constitución que establece la prohibición de un partido político único. El actual artículo 85 establece: "La existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecido en esta Constitución". Con esto, sin mayor disimulo, el gobierno de Nayib Bukele pretende legitimar la existencia de un solo partido, con lo cual otra vez se vulneran los derechos de las minorías. También resultan afectados otros derechos fundamentales como el derecho de asociación, la libertad de expresión, el derecho a crear partidos políticos. El derecho a disentir es tirado por la borda con el fin de volver a mantener el poder en un solo partido político.

La Constitución de 1983 no necesita ser cambiada. Bastaría con que se aplique de manera adecuada, que sus funcionarios cumplan con sus obligaciones de manera firme, sin atender a los intereses de grupos políticos específicos o de Nayib Bukele. Bastaría con que se respetara la independencia de poderes. Como Centro de Estudios Jurídicos los exhortamos a desistir de este grave atentado contra la democracia salvadoreña y dar marcha atrás a la implementación de las reformas constitucionales. Consideramos que cualquier reforma a la Carta Magna debe realizarse bajo el más amplio consenso, incluyendo voces que no son afines al gobierno; además, siguiendo los procedimientos que claramente establece el artículo 248 de la Constitución.