Una apuesta por El Salvador

Siempre he dicho que amo a mi país y que me enorgullece ser salvadoreño. Pero no puedo negar que estamos viviendo momentos bastante retadores. Estos últimos años, nuestro país se ha convertido en un referente de casi todo lo negativo en América Latina. Pareciera que, en lugar de avanzar, estamos dando pasos hacia atrás.

Hoy, más que nunca, debemos ponernos a pensar cómo quisiéramos vivir los próximos 10 o 15 años, para poder dar pasos en la dirección correcta. Tenemos un país que por casi 10 años no ha avanzado, y no podemos seguir esperando más, ni podemos darnos el lujo de volvernos a equivocar. Lograr el país que queremos probablemente tomará más de un periodo presidencial, no es algo que se logre como por arte de magia, pero es necesario comenzar a sentar las bases desde ya. No podemos perder más tiempo, porque se nos termina de hundir el barco.

Se vienen las elecciones presidenciales el próximo año, y personalmente me alegra saberlo. Como lo he dicho en publicaciones anteriores, me gustan las elecciones. Y hace más de un año que Carlos me compartió su decisión, me dio mucho gusto saber que asumiría el reto de lanzarse como precandidato a la presidencia. Pues somos muchos (y me incluyo yo también) que estamos inconformes con el rumbo que lleva el país, pero no nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort.

A Carlos tengo más de 12 años de conocerlo, y estoy seguro de que cuenta con la preparación necesaria, y con los valores y los principios adecuados para tomar las riendas de este país. Me parece el mejor candidato de la derecha y no dudo que es el perfil que necesita El Salvador para los próximos cinco años.

Y me siento aún más optimista ahora que Carmen Aída Lazo, a quien conozco desde hace tiempo y también admiro, ha decidido sumarse y asumir también el reto de trabajar por El Salvador que queremos. Carmen Aída es 100 % representante de la sociedad civil, es una mujer extraordinariamente preparada y capaz.

Desde mi punto de vista, Carlos y Carmen Aída forman una dupla capaz de dirigir el país de una mejor manera. Pero no es únicamente tarea de ellos dos. Nos corresponde también a nosotros, como sociedad civil, hacer nuestra parte participando y exigiendo que se trabaje por cambiar realmente todo lo que El Salvador nos está pidiendo a gritos que cambiemos, independientemente de si ellos ganan las elecciones.

Sabemos que el partido ARENA y la coalición que van a formar están lejos de ser perfectos y que han cometido errores graves en el pasado. Pero también nos han demostrado su apertura al cambio. Y debemos recordar que no siempre estaremos de acuerdo en todo. No les estamos dando un cheque en blanco, sino un voto de confianza. Sabemos no son una fórmula mesiánica, que son humanos y también cometerán errores. Y por eso, precisamente, es que también nosotros debemos hacer nuestra parte.

Entiendo que muchos quienes están de acuerdo conmigo en mis columnas o redes sociales, probablemente no estarán de acuerdo esta vez; eso está bien, la diversidad de pensamiento es algo que debemos entender y apreciar. Los invito a que, si en esta ocasión no estamos de acuerdo, a que debatamos. Los exhorto a que si esta no es la fórmula a la que Uds. apoyan a que se comprometan a ser igual de exigentes como yo me comprometo a ser con Carlos y Carmen Aída con la fórmula de su preferencia. Entre más exigentes seamos como ciudadanos, más compromiso tendremos de parte de quienes lideran al país.