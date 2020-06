Una cura para la crisis: facilitación del comercio

La pandemia originada por el covid-19 ha puesto al mundo en una situación complicada. Estamos atravesando una crisis dual que amenaza a la población mundial no solo por el lado de la salud, sino también por el lado económico. China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón e Italia, países que fueron duramente golpeados por el coronavirus, son también los generadores de cerca del 65 % de la producción mundial de manufacturas y de un porcentaje similar del total de exportaciones mundiales.

Según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ya las exportaciones mundiales habían descendido un 3 % en 2019 y, se prevé que en 2020, el comercio mundial descienda todavía más, entre 13 % y 32 % debido a la pandemia. Estas proyecciones deberían de encender las alarmas en países que, como el nuestro, dependen del comercio internacional para subsistir.

La pandemia ha obligado a los gobiernos a tomar medidas contundentes para frenar los contagios, como cuarentenas y cierre de operaciones de industrias completas, medidas que han afectado las capacidades productivas y exportadoras de estos. De igual forma, algunos han colocado controles estrictos a la entrada y la salida de los países para las personas que transportan mercancías, medida que afecta directamente al comercio internacional; por ejemplo, hasta hace un par de semanas, tuvimos en la región una crisis comercial por el bloqueo realizado en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, debido a las medidas de salud que este último ha impuesto a los transportistas. Esperemos que los países no tomen medidas de retaliación que compliquen aún más nuestro escenario.

Ante la potencial escasez general que puede ocasionar el hecho que los principales países exportadores han visto mermadas sus producciones, se esperaría que los precios tiendan al alza. Al respecto, una de las medidas que más de 80 países han adoptado con el fin de asegurar el suministro de productos de primera necesidad e insumos médicos ha sido aplicar reducciones arancelarias a este tipo de mercancías.

Escasez en las exportaciones, trabas en las fronteras y controles que hacen lento el flujo de mercancías no ayudan a frenar los contagios ni a recuperar la economía. Las reducciones arancelarias son una buena medida para abaratar los costos de los bienes importados; sin embargo, los beneficios de las mismas pueden verse mermados o eliminados, si las mercancías enfrentan obstáculos de otra índole para poder entrar a los países.

Teniendo todo lo anterior en cuenta, hoy más que nunca, implementar medidas de facilitación del comercio obtiene mayor relevancia. Medidas que permitan no solo el envío electrónico anticipado de la información de las mercancías, pero que también permitan la solicitud y aprobación de permisos y visas de forma electrónica; medidas que además de simplificar los trámites y eliminen la doble documentación, también permitan realizar los controles a posteriori; afinar los parámetros de los sistemas de gestión de riesgo para hacerlos más efectivos para agilizar el paso de medios de transporte. Pero también se puede aplicar otras medidas de facilitación del comercio que no necesariamente se aplican en frontera, por ejemplo: comunicación oportuna y transparencia, que brinden predictibilidad a los trámites comerciales; coordinación interinstitucional para realizar los controles necesarios ya en el mercado y no en la frontera.

El covid-19 seguirá poniendo a prueba la resiliencia de los gobiernos y sus instituciones en el mediano plazo, el trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado, además de mantener las fronteras abiertas con controles efectivos será clave para sacar las economías a flote.