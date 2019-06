Una de las tareas cruciales consiste en desactivar el centralismo distorsionador para pasar al país sin fronteras interiores

El proponerse que el desarrollo se expanda hasta a los más escondidos rincones del país debe convertirse en una de las finalidades prioritarias de la gestión ya en el plano de las medidas concretas, para atacar el viejo centralismo como el problema estructural que es, sin demagogia ni parcialidad.

Una de las dinámicas que están tomando mayor impulso en los tiempos actuales es la que se dirige a abrir espacios de toda índole dentro de nuestro país tradicionalmente enclaustrado de tantas maneras, y esto abarca desde luego los espacios de la convivencia comunitaria. Hasta ahora, lo que prevalecía era la compartimentalización del progreso, haciendo que hubiera centros privilegiados donde se concentraban todos los esfuerzos progresistas y zonas marginales que estaban desprovistas de iniciativas modernizadoras. Los centros eran perfectamente identificables: la Zona Metropolitana de San Salvador y las ciudades de Santa Ana y San Miguel en primer término, con algunas cabeceras departamentales en el segundo círculo; y los círculos continuaban hasta llegar a los espacios olvidados, que en nuestro caso, y con mucho, siempre han sido los más.

Eso hay que corregirlo definitivamente para que el país pueda operar como lo que es: un espacio de destino compartido, y los motores para que tal evolución se dé van apareciendo progresivamente, traídos por la misma progresión de los tiempos. En la específica coyuntura política que estamos viviendo, el dinamismo expansivo del progreso parece ganar terreno, como se percibe en los propósitos expuestos ya en su condición de tal por el nuevo conductor de la política de gobierno. El proponerse que el desarrollo se expanda hasta a los más escondidos rincones del país debe convertirse en una de las finalidades prioritarias de la gestión ya en el plano de las medidas concretas, para atacar el viejo centralismo como el problema estructural que es, sin demagogia ni parcialidad. Lo que necesitamos es que la nación se reintegre en todos los sentidos, para que funcione a cabalidad.

En ese orden, las políticas destinadas a promover el desarrollo local y el desarrollo territorial son absolutamente esenciales. El haber promovido un nuevo Ministerio de Desarrollo Local en el Gobierno que está iniciando su gestión es una señal muy prometedora de que podría estar en camino un dinamismo novedoso en esta área que nunca ha sido atendida como se debe. Si no hay desarrollo local no puede haber desarrollo en el pleno sentido del término; y si no hay desarrollo territorial cualquier desarrollo que se logre estará encadenado a las formas que ya dieron de sí, es decir, a los reduccionismos artificiales que han hecho de nuestro país una especie de mosaico desfigurado en el que prosperan todas las injusticias.

En esta hora de renovaciones absolutamente necesarias, el tema de las aperturas debe pasar al primer plano, para ventilar el ambiente en todos los órdenes; y habría que empezar por abrir todos los espacios interiores del país, de tal manera que el anticuado centralismo vaya cediendo progresivamente en función de los nuevos esfuerzos de recomposición nacional. Cada salvadoreño, en cualquier lugar del país en que se encuentre, debe tener acceso directo a las diversas expresiones del progreso.