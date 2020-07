Una desafortunada resolución de la Sala de lo Constitucional

El jueves 23 de julio de este año, la Sala de lo Constitucional resolvió admitir el escrito del presidente de la República expresando que los artículos 16 y 17 de la ley 661 que contienen las normas para el manejo de la epidemia que sufrimos son inconstitucionales. La Asamblea Legislativa aprobó la ley el 12 de junio, pero el presidente Bukele al día siguiente la vetó argumentando inconstitucionalidad y la Asamblea, por una mayoría de más de 2 tercios de los diputados, superó el veto presidencial y mantuvo la ley.

Esto constituye un conflicto en materia constitucional entre dos órganos del Estado, la Constitución establece en el art. 138 que si el presidente no la sanciona y publica debe dar cuenta del conflicto a la Sala de lo Constitucional para que esta lo dirima.

El presidente Bukele lo hizo y la Sala recibió el 30 de junio su posición. Lo primero que hay que aclarar, que no se trata un ordinario proceso de inconstitucionalidad, sino un proceso especial en el que la Constitución establece que los órganos Legislativo y Judicial se sometan a la decisión del tercero que defina cuál de los dos tiene razón y cuál carece de ella; lo segundo es que no está claro las razones que la Sala haya tenido para tomarse más de 20 días para decidir admitirlo, cuando la Constitución le manda hacerlo de manera urgente "a más tardar en quince días", y en este caso se trata de vida o muerte para miles de salvadoreños y salvadoreñas y en el que cada día la crisis no solo castiga la salud del pueblo sino a la economía del país y está deteriorando la alimentación de una gran parte de la población.

La Sala tiene razón al afirmar que la Ley de Procedimientos Constitucionales no establece el procedimiento para este caso, pero no puedo acompañarla en su explicación de que esto sucede porque es la Constitución de 1983 la que estableció el caso cuando la ley de procedimientos fue aprobada en enero de 1960. Esto no es cierto. El artículo 183 aparece por primera vez en la Constitución de 1939 (art. 82) y su texto se repite casi sin modificaciones en las Constituciones de 1950 (art. 52), 1962 (art. 53), pero se vale de este argumento para permitirse introducir los procedimientos señalados en los artículos 6, 7 y 8 de la ley vigente; si bien es el juzgador. En ausencia de procedimientos en la ley secundaria, puede recurrir a disposiciones de esta sobre casos similares, como son los procesos de inconstitucionalidad ordinarios, esto tiene la limitación fundamental de respetar, al pie de la letra, de cualquier indicación procesal establecida en el texto constitucional; esto es lo que sucede en este caso, pues expresamente el art. 138 Cn. lo hace estableciendo: a) la obligación de presentar el conflicto ante la Sala, estableciendo explícitamente un plazo para hacerlo de tres días hábiles, b) oír las argumentaciones de ambos órganos y c) le establece un plazo perentorio de 15 días a la Sala para resolver el caso cuando dice: "decida si es o no constitucional, a más tardar dentro de quince días hábiles"; la Constitución no solo le limita a la Sala el contenido de su resolución, sino también el tiempo para hacerlo. La Sala de lo Constitucional, arbitrariamente, está aplicando procedimientos que contradicen directamente al texto de la Constitución.

La Sala de lo Constitucional no solo ha ignorado el texto constitucional, pues lleva ya más de 15 días sin resolver el tema, sino que en el diseño que establece para el caso confiere a cada una de las dos partes 10 días sucesivos para presentar sus alegatos, es decir, impide que haya resolución en los próximos 20 días y, como no establece plazo para dictar sentencia, es de esperar que por otro mes más viviremos en anarquía legal. Por ello, insistimos en que se trata de una situación grave que necesita una respuesta urgente tal y como la Constitución lo manda y no podemos menos que disentir con lo que la actual Sala de lo Constitucional está haciendo.