¿Por qué desaparecen? ¿Qué realidades se conjuran para que una joven, un niño, unos hermanos, una familia se esfumen primero y aparezcan después enterrados en una fosa?

Sí, somos una nación violenta. A la raíz de esa vena se encuentran razones históricas poderosas, un coctel de exclusión, injusticia social, inoperancia del Estado y marginalidad. Pero eso no explica la abrumadora repetición de esta modalidad criminal en el último lustro, una escalada tal que orilló al Estado a reconocer la desaparición forzada como delito hace dos años.

A través de los pocos casos ventilados públicamente se establece un patrón: los hechores han gozado como denominador común de albedrío en su territorio, de una vecindad cómplice o tan intimidada como para no colaborar con las autoridades, y con recursos para materializar la desaparición. Pero también han gozado del estupor del Estado, que continúa renuente a reconocer este fenómeno, a la vez síntoma y flagelo. El resultado es una impunidad que fortalece a los delincuentes y disuade de manera brutal a cualquier ciudadano que pueda colaborar con información.

La naturalización cultural de la desaparición es un síntoma de la precariedad del tejido social salvadoreño. Si el desaparecido es hombre, las autoridades y la comunidad parecen suspirar aliviadas a la lectura del "se le asocia con pandillas", una viñeta que, estigma o realidad dependiendo de cada caso, parece graduar el dramatismo del hecho, casi estableciendo que las personas que viven en ciertos barrios no gozan necesariamente de las mismas garantías constitucionales. Mientras, si la víctima es una mujer, entonces comienzan las hipótesis vergonzantes sobre su paradero y la naturaleza de su desaparición a partir de su edad y estado civil.

Son los mecanismos mentales que activamos y no necesariamente a instancias del discurso oficial sino de modo automático para naturalizar la situación, para hacernos a la idea de que eso no puede ocurrir en la burbuja en la que creemos vivir. Debajo de esas reflexiones sórdidas en las que muchos nos hemos descubierto en las últimas semanas hay una grada final del clasismo: eso no pasa donde vivo, donde me muevo. No pasa a menos que uno sea un ciudadano menos visible, o tan invisible como para que su ausencia pase desapercibida mucho tiempo, o se crea que la familia entera emigró. No pasa porque donde yo vivo el Estado sí está presente.

Con esa construcción mental como una cobija caliente, salimos de la casa todos los días. El propósito no es sólo procurar que nuestra familia esté segura a partir de los métodos de comunicación y chequeo que hemos ideado en lo cotidiano, sino no pensar demasiado en lo que ocurre. Y así estamos, anestesiados ante el drama, socialmente negados a ponerlo al centro de la conversación.

No se equivoca el actual Gabinete de Seguridad cuando dice que esto comenzó hace años, acaso durante la administración anterior o si incluso esta variante de la delincuencia criminal cuenta ya con una década de práctica sistemática. Pero acto seguido, lo que procede es dedicarle análisis, recursos e investigación hasta culminar en una política pública.

Pero la convivencia nacional está tan erosionada que desde la esfera oficial, ni siquiera este tema basta para construir diálogo con los otros actores sociales, ciudadanos y políticos. Las desapariciones suelen reducirse a una guerra de cifras, a un intercambio de matices técnicos y recientemente a una descalificación de propuestas entre los institutos políticos que detentan el poder legislativo y los que no.

El Estado, sus funcionarios, los poderes que mueven a El Salvador deben priorizar este tema. La impunidad de los hechos de miles de desapariciones es una afrenta que hiere todos los días a cientos de familias; esas madres, padres y hermanos no sólo sobrellevan el dolor de esa ausencia sino el de saberse víctimas sin que eso le importe a ninguna institución. Nada bueno puede resultar de una nación que le da la espalda a esa angustia y se acostumbra a ese abandono.