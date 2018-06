Una ley educativa para el futuro...

Llevamos 25 años en ciclos de políticas gubernamentales de corto plazo, que no impactan en la calidad y cobertura, que no reforman el quehacer científico universitario, que no brindan oportunidades para los estudiantes. Si no cambia el sistema educativo no cambiará el crecimiento económico ni las condiciones culturales y competitivas de El Salvador.

El diputado Reynaldo Carballo nos ha pedido a un grupo de técnicos diseñar soluciones creativas y eficaces para resolver los grandes problemas educativos del país desde la Comisión de Cultura y Educación; en este contexto, en tiempo récord, diseñamos una Ley Especial de Políticas Educativas de Largo Plazo.

Los retos y desafíos del sistema educativo son muy significativos y preocupantes; problemas de cobertura y calidad asedian al sistema desde hace décadas; resultados de pruebas estandarizadas estáticos –PAES y ECAP–; la matrícula de Parvularia, Educación Media y Superior con enormes vacíos (perdemos 6 de cada 10 estudiantes en tercer ciclo); limitado desarrollo docente; problemas de infraestructura, recursos didácticos y currículo, entre muchos otros aspectos. Existen múltiples diagnósticos e informes nacionales e internacionales; véase informes UCA-Harvard-FEPADE de 1995 o CONED 2017, poco ha cambiado.

De los Acuerdos de Paz (1992) a la fecha la gobernanza del sistema educativo ha contado con:

• Plan Decenal 1995 (Comisión Nacional de Educación, Ciencia y Desarrollo).

• Desafíos de la Educación para el Nuevo Milenio (1999).

• Plan Nacional de Educación 2021 (Comisión Presidencial para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento (2004).

• Plan Social y Educativo Vamos a la Escuela (2009), Consejo Nacional de Educación.

• Plan El Salvador Educado (2014) CONED.

¿Cuál es el diagnóstico? Cada cinco años se reinventan las políticas y programas que ejecuta el Ministerio de Educación (MINED), no hay continuidad, se frenan o aparecen nuevas prioridades, cambian los funcionarios; mientras tanto existen problemas profundos que no se reforman, cambian o mejoran.

En este contexto, se justifica una Ley de Políticas Públicas Educativas de Largo plazo, cuyos objetivos son: 1.- garantizar la construcción de una visión de largo plazo para las políticas educativas; 2.- establecer los ejes prioritarios del sistema educativo, para intervenirlos progresivamente, y desde allí informar a la ciudadanía sobre los avances; y 3.- evitar que cada gobierno cambie los ejes prioritarios y las mediciones en clave de políticas de gobierno o de corto plazo, para instaurar una visión de largo plazo.

Países como Singapur, Irlanda, Corea, Israel, Australia, Taiwán o Costa Rica han contado con propuestas de políticas estables en el tiempo hasta lograr las metas trazadas en la planificación plurianual de largo plazo.

Una ley progresiva y sin regresión, proyectada en un plazo de 30 años que garantice, mida e informe sobre: a) la calidad de los servicios educativos (nota de PAES no menos a 6.0); b) la cobertura con equidad (no menor al 70%); c) el financiamiento de la educación (no menor al 5 % del PIB); d) el desarrollo de la infraestructura y equipamiento (en todos los centros espacios de recreación y deporte, acceso a internet, biblioteca y laboratorio); e) dignificación docente (evaluación, estímulos y formación); f) el cumplimiento del Currículo Nacional (cumplimiento del cien por ciento de calendario, contenidos completo incluyendo artes y educación física, e inglés en todos los grados); g) el desarrollo científico, técnico y tecnológico (no menos del 10 % de su presupuesto a actividades científicas, obtener una patente anual, implementar una política específica del nivel, presupuesto para la UES no menor al 3 %, y un plan de desarrollo y modernización, educación media debe completar tres años de estudio, y la media técnica deberá contar con una certificación externa); h) el desarrollo humano desde la concepción, primera infancia y educación especial (establecer propuestas para brindar un servicio educativo a la primera infancia y educación especial y un programa de servicios psicopedagógicos en cada escuela).

Señores y señoras diputados, nos arriesgamos o seguimos igual, ustedes tienen la palabra.