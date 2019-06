Una modesta advertencia a la empresa privada

Los primeros quince días del nuevo gobierno han sido turbulentos, efectivamente el nuevo gobierno ha generado una verdadera tormenta de despidos dentro del sector público, motivada por el abuso de los gobiernos del erario público y del servicio civil, con nombramientos cuya razón principal es o el parentesco con los gobernantes, o el carnet del partido de gobierno o la cercanía al presidente y no la meritocracia como criterio principal.

Es laudable y necesario que se emprenda esta tarea y logremos servidores públicos capaces, honrados y adecuados a sus tareas públicas; sin embargo, el método empleado por el presidente no solo es contrario a las normas constitucionales y el respeto a las personas, como ya le hemos señalado, sino que adolece de los mismos problemas que se supone quiere corregir, pues no pocos de sus nombramientos adolecen de esos mismos vicios; por ejemplo, cuando se encomienda un viceministerio, que maneja millones de dólares de nuestro impuestos, a una persona cuya carta de presentación es haber trabajado como gerente de ventas de una empresa de mediano tamaño y que además es propiedad del presidente de la República, es válido preguntarse si realmente se está tratando de corregir el vicio que la ciudadanía critica en los gobiernos anteriores; todo parece indicar que el nuevo gobierno practica la misma conducta en sus nombramientos, de la que ha criticado a sus antecesores.

Por otra parte, es criticable el método que el presidente está empleando para establecer sus mandatos, ordenándolo a sus ministros través de tuits; el Twitter es un valioso instrumento de comunicación entre personas, tanto individual como colectivamente, es un vehículo propio de las relaciones privadas y no de las estatales, todos tenemos el derecho de hacer tuits cuando queramos y como queramos, observando las normas de respeto a las personas, de veracidad, así, un empresario puede enviarle mandatos a sus subordinados mediante este instrumento, pero un funcionario está sujeto por ley, a procedimientos establecidos por la ley y no son de su arbitrio.

Esta es una de las diferencias fundamentales que nuestra Constitución establece entre la esfera de lo privado y lo público, en lo privado la persona solo está obligada a cumplir lo que la ley le ordena y puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe (art. 8 Cn), mientras que el funcionario solo puede hacer lo que la ley expresamente le faculta (art. 86.3 Cn). Este es un principio fundamental de la democracia representativa y que en nuestro país ha sido históricamente violado, especialmente durante los 60 años de regímenes militares, pero que en recientes años ha empezado a adquirir mayor vigencia, gracias, en buena medida, a la Sala de lo Constitucional. En la administración pública, los mandatos del funcionario deben hacerse constar por escrito, de tal manera que la legalidad de los mismos esté sujeta a comprobación, y la ley determina los canales de ejercicio de la autoridad; los tuits no están contemplados en ella.

En otras palabras, estamos en presencia de un problema de la institucionalidad del Estado Democrático Representativo frente a una manera de actuar del presidente; sus seguidores argumentan que las leyes no son las adecuadas a las necesidades de la población; esto es en buena medida cierto, pero la solución no está en pasar por encima de ellas y adoptar métodos unipersonales, sino el de reformar las leyes para adecuarlas; es un camino más lento pero necesario, de lo contario fácilmente caemos en la arbitrariedad de juicios, como ha sido el caso de no pocos despidos, que claramente están fuera de lo aducido por el presidente para hacerlos y por otra parte esta clase de métodos puede llevar a actitudes autoritarias por parte de los gobernantes que terminan en formas dictatoriales de ejercicio del poder público y en la muerte de la democracia.

A este respecto me ha llamado la atención la actitud de los centros de difusión y reflexión de la empresa privada, que mantuvieron una actitud de vigilancia y exigencia de respeto a la institucionalidad y a la Constitución ante gobiernos anteriores y últimamente se comportan como observadores pasivos. Esto puede deberse a una actitud de importantes empresarios del país que están mostrando esta actitud frente al nuevo gobierno, argumentando que si se puede continuar haciendo negocios, no hay por qué meterse en discusiones sobre democracia que incomoden al gobierno; creo que se trata de una visión de corto plazo del desarrollo del país; y creo que es pertinente en este caso, traer a colación el ejemplo de nuestros vecinos nicaragüenses, en los que la "estabilidad" del país se basaba en el acuerdo entre el gobierno de Ortega y la cúpula de la empresa privada de permitirle al sector privado desarrollar sus negocios y por parte de ellos no meterse en política y dejar a Ortega manejar el gobierno.

El acuerdo duró algunos años y lo que hemos presenciado en los últimos meses es el descalabro no solo de su acuerdo, sino del país mismo; de hecho se trató en un proceso de canjear el desarrollo de los negocios "en paz" por la democracia y a lo que se llegó fue a un régimen asentado en la corrupción y la represión, que ha dado al traste cualquier posibilidad de "tener negocios en paz" y le está costando al pueblo sangre.