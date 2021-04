Una primera tarea legislativa

Los diputados y diputadas que están a punto de asumir una nueva legislatura y que el pueblo les ha depositado en las urnas su confianza y esperanza tienen que afrontar una serie de retos, pero a manera de sugerencia, en principio se debería de hacer un análisis bien profundo de las empresas que brindan servicios básicos a la población, en este caso me refiero a un hecho concreto, el servicio de energía eléctrica que es proporcionado a la población en general, ya que al observar con detalle cualquier recibo del servicio se encuentran los siguientes rubros: cargo de distribución, costo por tasa municipal por poste, cargo de comercialización y el cargo por energía, por lo que tomando en cuenta que los usuarios de dicho servicio somos millones de salvadoreños que mes a mes estamos pagando con puntualidad dicho servicio, para que no nos lo corten, me atrevo a pensar que bastaría únicamente que se aplicara el cargo de consumo de energía, para que las empresas puedan seguir obteniendo grandes ganancias. No es justo que se siga castigando al pueblo por esos cargos y todavía hace falta agregar lo que las alcaldías le quitan al usuario en ese recibo, lo cual viene a agravar más la situación económica del ciudadano.

Se ha podido observar que por muchas décadas, los diputados que han estado en la Asamblea Legislativa han tenido conocimiento de esa situación; sin embargo, al parecer no le han dado la mínima importancia para corregir esa anomalía, por lo que mi sugerencia va encaminada a que los próximos diputados y diputadas tomen acciones concretas y que pidan la debida explicación del caso, a fin de que se puedan eliminar esos cargos injustos, que lo que hacen es agravar la pobre economía de la población; así mismo, se debería de revisar los cobros que aparecen de las alcaldías en los recibos de energía eléctrica, por servicios que no le brindan a la ciudadanía.

Deseo aclarar en este artículo que no estoy en contra de que las empresas obtengan ganancias por los servicios que prestan, pero que estos cobros sean apegados al Principio Universal de Transparencia y no valerse de la ley para aplicar pagos legales impregnados con injusticias, ya que el usuario tiene derecho a saber y que le expliquen por qué se le aplican tantos cargos a los recibos.

Al mismo tiempo se tendría que ir buscando opciones energéticas que no contaminen y que salgan más económicas para la población, así para el caso se tiene que nuestro país presenta radiación solar todo el año, y esa energía solar podría ser utilizada y gestionar a nivel gubernamental ante organismos internacionales y países amigos para buscar la forma de abaratar los costos a fin de que estén al alcance de la mayoría.

Esperamos que los nuevos diputados escuchen las sugerencias de la población, por el bien de nuestra querida Patria.