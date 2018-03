Una propuesta de pensiones constitucional y sostenible

Lee también

El 22 de febrero pasado se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Decreto Integral de Fortalecimiento y Sostenibilidad de los Beneficios del Sistema de Ahorro para Pensiones, elaborado por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP), conformada por representantes del sector laboral, empresarial, administradoras de fondos de pensiones y centros de pensamiento, al cual todos los partidos políticos, salvo el FMLN, le dieron iniciativa de ley y se encuentra actualmente en la Comisión de Hacienda para su estudio.Es importante recordar que antes de dicha fecha, el único escenario aparentemente posible era el proyecto de reforma al sistema de pensiones impulsado por el Gobierno, en el que se plantea tomar el ahorro de los trabajadores, pasando de un sistema de ahorro individual a uno mixto, el cual tiene un enfoque prioritariamente fiscal. Dicho proyecto además contiene varias violaciones a derechos constitucionales, al vulnerar el derecho de propiedad sobre los ahorros de los trabajadores, pues se estaría configurando una confiscación; así como el derecho a la seguridad social, por contener un planteamiento financieramente insostenible, en detrimento de recibir una pensión. Los estudios técnicos que sustentan la reforma presentada por el Gobierno no se compartieron en su momento, sino que sus resultados se conocieron recientemente a través de los medios de comunicación, los cuales pusieron de manifiesto que dicha reforma no es sostenible.Ante el anterior escenario preocupante, es que surge la ICP para plantear una propuesta técnica, viable y constitucional, habiéndose generado espacios de encuentros ciudadanos, para escuchar las distintas inquietudes que varios sectores de la sociedad tienen sobre el actual sistema de pensiones. Sin duda, los insumos de los talleres fueron fundamentales para elaborar la propuesta de la ICP después de casi ocho meses de trabajo, y si bien hay temas que no se lograron abordar, son aspectos que deberán ser discutidos posteriormente.Una premisa clave del trabajo de la ICP fue poner al centro al trabajador, garantizándole el derecho de propiedad sobre sus ahorros; así como buscar un balance entre las aspiraciones y lo técnicamente posible. Se incluyen distintos beneficios para los trabajadores y además representa un alivio fiscal al Estado, al disminuir la deuda previsional pública en un 58 %. Es importante destacar la integralidad de la propuesta, pues si se empieza a desarticular, esta dejaría de ser sostenible y viable, por ejemplo, no basta reformar la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, sino que se requiere garantizar una rentabilidad de mercado en las compras obligatorias de Certificados de Inversión Previsional (CIP). De poco serviría la propuesta, si este componente queda fuera.Algunas de las críticas expresadas a la propuesta de la ICP se refieren a que no incrementa la cobertura, debido a que se orienta al sector formal. Al respecto, cabe señalar que este es uno de los grandes problemas que tiene el país, debido al alto desempleo y al bajo crecimiento económico. Para resolver lo anterior, lo que se necesita es contar con una verdadera estrategia nacional que impulse el crecimiento y que atraiga inversiones, que redunde en mejorar la competitividad y la productividad, y así dejemos de ser el que menos crece de Centroamérica.No debe perderse de vista que la reforma previsional es un tema de país, y por ello lo deseable es que la propuesta de la ICP sea discutida técnicamente en la Comisión de Hacienda y logre el apoyo de todos los partidos políticos, a fin de que se pueda dar un paso firme para fortalecer el sistema de ahorro de pensiones, bajo un esquema responsable, sostenible y respetuoso de la Constitución.