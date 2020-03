Una red en la cuarentena

Abro los ojos y mi teléfono ya registra varios mensajes. Son familia, son amigos, conocidos a los que tenía mucho de no saludar y un nuevo grupo que se ha agregado a la lista, otras personas que están recluidas en centros de cuarentena como yo. Cuando llegué a la Villa Olímpica, habíamos más de 325 personas. Mucha gente me escribió para darme ánimos y para contarme que allí estaba su hermana, su amigo, un hermano de su iglesia, su primo, o algún compañero de trabajo. Además de las 14 mujeres con las que compartí las dos primeras noches, he formado una red de contactos con los que ahora, a distancia, compartimos información y circunstancias.

Doña Lucy me llama para contarme que ahora en la Villa Olímpica hay 260 personas. Ella era la encargada del módulo donde estaba recluida. Dice que más de 60 personas se han ido a hoteles y que están tranquilos, que nadie ha tenido síntomas allí y que esperan que así siga. Lucy realmente no se llama Lucy, pero aún no usamos nombres porque todavía hay mucho rechazo a los que están en cuarentena. Lucy quedó atrapada cuando llegó de Nueva York. Me dice que está escribiendo a diario y le gustaría que después le publique sus vivencias.

Las otras compañeras que estuvieron conmigo han encontrado diversas actividades para entretenerse. Son siete en el cuarto donde una vez fuimos 14 y mantenemos abierto un chat de WhatsApp para ver cómo evolucionamos.

No solo estamos pendiente de si las condiciones mejoraron, sino también de que ninguna vaya teniendo ningún síntoma, porque al final esos días estuvimos bastante revueltos.

A una familia: abuela, mamá e hija, la enviaron a Sonsonate. Están en un hotel y, aunque están juntas, con los días se han reforzado las medidas de la cuarentena. Todos los que están en hotel me cuentan que no pueden salir a los pasillos, a menos que sea estrictamente necesario.

Todavía hay mucho miedo entre los que estamos recluidos. "Yo me asusto por todo, por los casos, si me toman la temperatura, cada vez que alguien toca mi puerta", me dice una de ellas que cumple la cuarentena en un hotel.

Otra por allí no puede dormir con la luz apagada. Y otra más me comenta que ese miedo es constante.

A todas con las que texteo nos están tomando ya la temperatura dos veces al día y también la presión.

Las dinámicas en los lugares de cuarentena son diferentes y dependen de la condición de cada lugar. Unos tienen cable, otros aire acondicionado, otros internet, otras mejores camas, otros todavía necesitan mejoras, pero se va resolviendo el día a día.

Hoy un miembro de staff de Salud me dijo que habían reforzado la cuarentena y que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada verificarán que no salgamos de las habitaciones.

En otro lugar, alguien de salud les comentó: "Hoy que ya salió el caso como que hay más estrés. Nos cambian las indicaciones a cada rato".

El personal de Salud, sin embargo, es amable y diligente. Desde ayer me toman la temperatura con un termómetro digital y como desde el primer día que llegué a Zaragoza, el domingo pasado, mi temperatura oscila entre los 36.2 y los 36.8.

A lo lejos escucho a una de las que nos apoya aquí decirle a su familia que se lave las manos. No sé con quién habla, pero le pide encarecidamente que deje su ropa afuera y no deje de cuidarse.

Estoy a punto de cerrar la puerta del cuarto, son las 6:30 y ya oscureció. Cuando eso pasa los murciélagos visitan el lugar y en dos noches consecutivas me tuvo que ayudar personal de Salud a sacarlos del cuarto. También evita que una cotuza me visite.

Cada día es un nuevo afán.