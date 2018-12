Una reflexión en Navidad: el mejor regalo para su futuro es capacitarse

Recientemente conocí la historia de una joven, de unos 30 años. Era la supervisora de un establecimiento de comida que, el día que llegué, me atendió, muy amablemente. Cuando entré al lugar tanto ella como sus colaboradores tenían un ambiente de fiesta –paradójico tener ese ánimo para lo que me enteraría más adelante. No había muchos clientes.

En un momento determinado de mi estadía, la joven me comentó que próximamente cerrarían el lugar en el que ella se encontraba trabajando en ese momento. Ella y sus compañeros se quedarían sin empleo, en esta época: diciembre. Una de sus preocupaciones, además de no tener un empleo, era que sus hijos –días antes– ya le habían consultado por los tan anhelados regalos de Navidad.

Esa joven tenía, a primera vista, cuatro cualidades fundamentales para ser un buen prospecto de contratación: experiencia, energía y vitalidad, actitud de servicio al cliente y la necesidad de trabajar, por ella y por su familia.

Al ver este escenario, que es la realidad de miles de salvadoreños, reflexioné mucho sobre la importancia de la capacitación y sin temor a equivocarme llegué a una primera conclusión: el mejor regalo para el futuro –cercano, si no es que también para su presente– es la capacitación. La experiencia está muy bien, es un elemento que exigen a la hora de contratar; pero estar capacitado en diferentes áreas marcará la diferencia para todas esas personas que necesitan emplearse.

Desde el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) trabajamos en proveer a la ciudadanía: población en general y empleados de las empresas cotizantes, una oferta formativa, que les permitirá mayores y mejores cualificaciones en un ambiente competitivo y globalizado.

Nuestros cursos de formación inicial son gratis para toda la población, es decir, sin costo alguno para el participante. También nuestra oferta formativa, a través de e-learning, www.insaforponline.org.sv, la mayoría de los cursos de formación son gratuitos.

A esta modalidad de capacitación le estamos apostando fuertemente y la hemos reforzado, a través de un Convenio con la Fundación Slim y la Fundación Gloria de Kriete, mediante el cual ofrecemos a la población salvadoreña más de 280 cursos.

Este 2018, como institución, cerramos con buenas noticias para la población: Hemos firmado un Convenio, mediante el cual pondremos a disposición una oferta formativa, de cursos semipresenciales, a través del Centro de Información Internacional de la OIT, de Turín.

Otra de nuestras apuestas es el programa de Inglés para el Trabajo, dirigido a los empleados de las empresas cotizantes y que, por cierto, es uno de los que mayor demanda tiene. Si una persona no cotiza a INSAFORP, también puede adquirir el conocimiento de un nuevo idioma –que hoy en día resulta uno de los aspectos prioritarios que requieren la mayoría de empresas, sin importar la posición a la que se aplique–. En nuestra plataforma en línea contamos con una oferta de formación en este sentido, por medio de cursos virtuales, sin costo alguno.

Les invito a que se acerquen a la institución, ya que disponemos de múltiples oportunidades para mejorar sus aptitudes, conocimientos, habilidades blandas y que se encuentren mejor capacitados a la hora de optar por un trabajo.

Mi deseo es que, así como la joven que les comenté al inicio, y los muchos otros casos similares, de hermanos salvadoreños que necesitan un empleo, tengan el apoyo para formarse y lograr su objetivo. ¡En INSAFORP les tendemos la mano!

Reciban un afectuoso saludo.