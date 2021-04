Una semana particular

La semana fue marcada por la visita del enviado especial del presidente Biden, Ricardo Zúñiga, para abordar problemas de migración en el Triángulo Norte de Centroamérica, según el comunicado oficial de la embajada norteamericana en el país: "Viajará a Guatemala y El Salvador del 5 al 8 de abril para conversar con contactos claves sobre nuestros esfuerzos conjuntos e integrales para abordar las causas principales de la migración y la migración irregular".

El enfoque de la Administración Biden difiere del basado en la forma y fondo aunque busque lo mismo, rechaza la matonería, la represión y la forma inhumana en que son tratados los migrantes y niños que se quedan solos en la frontera o en centros de contención en Estados Unidos y explora buscar y lograr cambios estructurales en los países en que se origina la migración como solución real y de largo plazo.

La Administración Biden busca trabajar con diferentes actores de las sociedades, no solamente los gobiernos, para avanzar en busca de esa labor tan compleja.

Hasta ahora se ha culpado de la migración a la falta de oportunidades, la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, que se han profundizado en los últimos años y pintan peor en los años que vienen, por los efectos pospandemia, empobrecimiento de los países y mutación de la violencia a otras formas. En El Salvador han disminuido los homicidios, la gran mayoría era entre pandillas, pero la extorsión, "la renta", afecta a casi todo el país. Y el dominio territorial de las pandillas en colonias y cantones los convierte en una mafia estilo Al Capone, pagan para todo, "protección" contra ellos mismos y sometimiento a abusos y violaciones.

En Honduras y Guatemala el narcotráfico en el que se ven involucradas las autoridades, al más alto nivel, al grado de que en Honduras actuaron contra el hermano del presidente y se le involucra fuertemente al mismo mandatario.

El enfoque novedoso que Estados Unidos propone explorar es el efecto de la corrupción en las condiciones que causan pobreza y desigualdad, los impulsores de la migración. La teoría es que la corrupción y la impunidad, que nunca han sido tratadas como relacionadas con la migración, realmente están a la base de los problemas estructurales que oprimen a la población y no permiten que los países se desarrollen y progresen, que sería la solución de fondo, y la corrupción viene generalmente del gobierno y las otras autoridades, está insertada horizontalmente en las estructuras de poder a todos los niveles. Y la impunidad al casi nulo funcionamiento de la administración de Justicia, desde fiscales a magistrados a cantidad de jueces venales que no tienen vergüenza para dar fallos notoriamente absurdos y soltar delincuentes.

No debiera estar comentando en una columna que pretende ser seria el berrinche infantiloide del mandatario salvadoreño al no recibir al enviado del presidente Biden, se deduce que en represalia por no haber sido recibido en Washington, sería una lástima que el diálogo se rompa antes de realmente haberse iniciado.

A pesar de ello Zúñiga declaró que Estados Unidos apoyaría el crédito que el país gestiona con el FMI, del cual son los mayores aportantes, pues sin él la pobreza y la migración aumentarían.

La embajada y Fomilenio inauguraron, sin invitar a Bukele, la ampliación a 4 carriles de la supercarretera de Comalapa a Zacatecoluca. Dan darán dicen las campanas.