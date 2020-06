Una sentencia que restaura el orden constitucional

El Salvador está pasando momentos difíciles por la pandemia covid-19 que impacta la salud de muchos de sus habitantes y arriesga la de otros. Junto a ello, la calidad de vida está siendo afectada por la difícil situación económica, así como por las múltiples violaciones a derechos fundamentales, producto de los excesos de poder del Órgano Ejecutivo; sin embargo, esta semana, la Sala de lo Constitucional emitió una valiosa sentencia que manda a restaurar el orden constitucional deteriorado, al declarar inco2nstitucionales numerosas normas defectuosas aprobadas durante la emergencia.

La necesidad de este pronunciamiento era cada vez más grande, pues los abusos de poder también han sido crecientes. La sentencia, sólidamente fundamentada, además de tratar lo relativo a las facultades que tiene el Gobierno para enfrentar la emergencia, también se refiere al respeto al sistema democrático, al régimen de libertades individuales y a que las obligaciones de transparencia de los poderes públicos no se suspenden durante la emergencia. Menciona que los órganos fundamentales están obligados a procurar el respeto a todas las personas y que el Ejecutivo tiene prohibido generar un espíritu de intolerancia y de odio, enfatizando que, de acuerdo con la Constitución, el presidente está obligado a procurar la armonía social y conservar la paz.

La sentencia marca un importante parteaguas, pues señala con meridiana claridad cómo debe enfrentarse la pandemia desde el punto de vista jurídico, delimitando hasta dónde llegan las facultades que tiene el Órgano Ejecutivo con base en el Código de Salud y lo que definitivamente no puede hacer. Por ejemplo, establece que no pueden existir cuarentenas generales, pues esto requiere la declaratoria de un régimen de excepción decretado por la Asamblea Legislativa con por lo menos 56 votos; ni puede crear limitaciones a derechos fundamentales, pues esto está reservado a una ley formal y no a decretos ejecutivos. También acota que "lo único que habilita el art. 136 del Código de Salud es la cuarentena individual, es decir, la de una o varias personas específicas, a partir de fundamentos científicos y médicos fiables, variados y diversos"; y que los cercos sanitarios "no pueden conducir a la suspensión de un derecho fundamental para la totalidad o parte del territorio —en especial, la libertad de circulación—, sino únicamente al monitoreo sanitario necesario a cargo de médicos".

La sentencia pone freno a los artificios para burlar la justicia, al prohibir que en posteriores decretos se reproduzcan las inconstitucionalidades que han sido señaladas. Para este punto es importante que la Sala y la Fiscalía velen por que se cumpla el fallo.

La sentencia manda a los Órganos Legislativo y Ejecutivo para que, a la brevedad, colaboren entre sí y se apruebe una legislación de emergencia respetuosa de la Constitución, adecuada a las circunstancias actuales, luego de más de 80 días de encierro. Esto supone la protección de la salud, pero también el respeto de los demás derechos fundamentales; así como la reapertura gradual, ordenada y segura de la economía. Este no es un tema de ganadores o perdedores ni debe ser terreno de campaña electoral, es un tema de país que requiere del máximo compromiso y madurez de los órganos fundamentales del Estado para superar la pandemia y salvaguardar la democracia.