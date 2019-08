Una sociedad que sobrevive (I)

El Salvador es una pequeña fracción territorial de alrededor de 20,000 kilómetros cuadrados, en la cual sus habitantes: nacen, viven, se alimentan, se reproducen y subsisten la mayoría (algunos se preparan, estudian y tecnifican). Los años pasan y el país como nación sobrevive.

Pretendo ser un economista, una disciplina identificada en la rama de las ciencias sociales, supuestamente más de beneficio social que implícitamente lucrativa. Tuve la buena voluntad de estudiar por cuenta propia y ser beneficiado en dos ocasiones con beca para posgrados. Por esa formación específica no puedo dejar de observar el comportamiento que experimentan otras economías de similar potencial, pero con mayor eficacia en sus resultados.

Soy testigo presencial por la índole de mi trabajo del comportamiento de la economía salvadoreña en su corriente real y financiera. El país tuvo tiempos de productividad parcial, el café bien comercializado y la maquila con un relativo amplio valor agregado. Su mano de obra, el factor productivo siempre destacado por su naturaleza de efectividad laboral. El crecimiento relativo del PIB a precios constantes llegó a alcanzar el 6 % anual en más de una oportunidad.

El margen entre lo que se vendía y se compraba del exterior fue en algunos años relativamente amplio y dio cabida a incrementos en las reservas internacionales (con los ingresos de capital neto por supuesto). Lo importante de destacar era que había crecimiento real importante, empleo, deuda externa manejable, casi equilibrio fiscal. Había también, generación de empleo para un país en el cual lo que más abunda es la gente.

En países hoy en día desarrollados, pasaron por el proceso de generación de productos primarios (agricultura), secundarios (manufactura) y terciarios (servicios) con creación gradual de tecnología, hasta llegar a una manufactura de productos de una sofisticación extrema. En otras palabras, en un proceso gradual y ordenado de especialización del recurso humano que hizo posible la creación de bienes y servicios inimaginables a principios del siglo pasado.

En la edad moderna y desde el descubrimiento de América ocurrieron avances tecnológicos que permitieron a los habitantes de esos países automatizar una serie de tareas manuales para aumentar la producción de bienes y productos en los campos agrícola, industrial y de servicios. En el mundo hoy desarrollado, los humanos emigraron a la ciudad, vieron nacer la fábrica y la clase obrera, automatizaron las tareas, nacieron los teléfonos, la bombilla eléctrica, automóvil de combustión interna, el avión. La edad post industrial siglo XX y siglo XXI, fueron épocas de mayor crecimiento tecnológico en la historia del hombre.

La electrónica y la computadora. El internet, el tan conocido e-mail, redes telefónicas, la informática en general, etcétera. La tecnología fue avanzando, transformándose desde el neolítico hasta el mundo actual post industrial en el que vivimos. Sus características fueron cambiando radicalmente en cada época. La historia de la humanidad ha cambiado debido a la tecnología y a la capacitación individual.

Algunos países han evolucionado en "forma paralela": produciendo, invirtiendo y consumiendo sofisticadamente. Ese paralelismo es el que hace la diferencia clave entre países desarrollados y subdesarrollados.

El Salvador se quedó en el subdesarrollo integral, copiando formas de consumir, no así de producir, imitando la forma de hacer política, no así de estudiar, consumiendo más de lo que produce, ahorrando e invirtiendo poco, tampoco creando técnicas de producción. Para ejemplo un botón: no todos sus habitantes son productivos, pero sí, con pocas excepciones, todos usan un dispositivo que distrae y se han vuelto esclavos digitales.