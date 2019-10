"Una vida en el cine"

¿Quién ha leído esa novela del Zweig salvadoreño ? ¿O habría que llamar a Zweig el "Masferrer austríaco"? ¿Por qué no? Sí, Masferrer escribió una novela, bastante desconocida u olvidada, o los dos, y es una lástima. De una actualidad notable, ese texto dice mucho de nosotros y nuestro país; una vida salvadoreña en un cine salvadoreño, a lo que agrego yo: una película salvadoreña.

Podría, y quizá habría que hacerlo, escribir una columna de índole literaria para analizar, literariamente, la prosa masferreriana y cómo contiene, intuye, o completa y duplica, al Stefan Zweig cuentista. Pero no es mi objetivo aquí concentrarme en aquel universo, el de la historia de amor entre dos personajes, un amor imposible que procura por tanto frustración y belleza. En lo metatextual tampoco, con el subterfugio cervantesco del texto encontrado que el autor (el verdadero), supuestamente, solo publica. Prefiero centrarme en lo que se esconde detrás o entre las líneas, y prolongar el espejo novelesco.

Una joven madre soltera, salvadoreña, conoce a un caballero, un médico finlandés, en tierras guanacas. Mediante el encuentro de esos dos personajes ocurre un choque de dos realidades diferentes si no opuestas, el encuentro entre El Salvador y Europa. La señorita, triste, prisionera y agobiada por los prejuicios, las miradas ajenas e injusticias que gobiernan su sociedad escucha atónita lo que le cuenta el foráneo sobre la libertad de las mujeres en Europa. Al saber sus experiencias respectivas, el asombro es mutuo. Desgraciadamente, creo que ese contraste no ha cambiado mucho, o no lo suficiente.

El lector empieza a sentarse y observar a su vez, como un nuevo espectador, el desfile de esas vidas narradas donde es difícil no quedarse atrapado en la injusticia de la joven, y con ella, la de todas las mujeres, y con ellas, la de muchos, demasiados, salvadoreños. Y ahí reside el peligro, donde no tenemos que quedarnos cómodamente instalados, aletargados, viendo sin mirar; no, ahí hay que pellizcarse, no para decirse "de acuerdo, todo está bien, solo es una película"; no, al contrario, para entender y decirse que a pesar de la locura e inverosimilitud, lo que ocurre en nuestro país es real: vistazos malos como asesinatos, susurros desagradables, desapariciones, amenazas, violaciones, asesinatos y asesinatos, me la mataron, lo mataron, un balazo, sí, no, varios, vieras cómo me la dejaron, me lo acuchillaron, y tantas expresiones terribles y terriblemente comunes y corrientes. "Sacar del país" es otra, y así quería titular en un principio esta columna hasta que Masferrer se metió en mis lecturas. Huir; no debería ser una obligación para nadie tener que sacar a alguien del país. Es el país que tendríamos que sacar de su pantano.

Y cuando todo parece tranquilo, o apaciguarse, como suele suceder ahora, también hay que despabilarse, mantenerse atento, porque la situación nunca deja su fragilidad, sobre todo ahora, con vientos y medidas favorables, que van hacia la buena dirección, pero que no dejan de ser por ahora soluciones-Twitter, leves y efímeras, a menudo paliativos sin sustancia, que dan la impresión que todo puede caerse y explotar en un segundo, que mañana te pueden matar, que no se controla nada, o muy poco, como pasa en Twitter: cosas y situaciones pueden entonces interpelar, posibles secretos y mentiras, eventuales corrupciones.

No nos quedemos frente a la pantalla viendo la película nacional, llena de injusticias, la vida cotidiana que se arrebata en un instante, y para siempre: la muerte y la injusticia, ambas eternas, demasiadas veces hermanas en El Salvador. Unos se van y otros permanecen, heridos y ultrajados, en silencio y en la oscuridad.