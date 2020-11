Unas líneas en memoria de los que nos dejaron

En más de un sentido, aquellos a los que amamos nunca se van. Su memoria nos brinda consuelo e inspiración, alimenta el compromiso con nuestra utopía, cualquiera que esta sea. La simplificación y la asociación nos permiten resumir en unas flores la gratitud por el amor de alguien que nos dejó, una madre, un padre, un amigo, un médico, un cónyuge, un hijo. Hay detrás de ese gesto un sincretismo cultural de siglos, una herencia colonial, un influjo mesoamericano; la convergencia de esas corrientes se traduce en una costumbre que se multiplica en miles de familias y moviliza a la nación a camposantos en todo el territorio.

Después del semestre de la pandemia, la carga emocional de esta fecha no cabe en palabras. Todos nos hemos guardado un abrazo, un pésame, un beso que el protocolo nos impidió entregar. Muchos debieron despedir a un ser querido en una soledad sin perdón. Personal de salud invaluable, enfermeras, médicos, conductores de ambulancia, encargadas de farmacia que debieron irse entre aplausos y salvas lo hicieron en un anonimato que igual se llevaron como medalla de su oblación. No había más remedio.

La pandemia no ha terminado, como lo establecen las cifras, tanto las del Ejecutivo como las que reportan las municipalidades; aun si no tuviéramos el inquietante subregistro que diversos investigadores plantean, el país no ha gozado de un solo día sin contagios desde el primero de abril. Igual de inquietante ha sido la opacidad en el acceso a la información; la reticencia a transparentar la gestión sanitaria ha sido tal que incluso debieron pasar semanas antes que las autoridades explicaran el método y la lógica de su registro de defunciones. Redacciones del país, la de LA PRENSA GRÁFICA entre ellas, se enfrentan a la sistemática negativa del Ministerio de Salud sobre este particular.

Nunca es buen momento para que un Gobierno ponga bajo llave los datos de interés público, pero una pandemia lo vuelve todavía peor.

Aun así, con esa minusvalía informativa, armada de mascarilla, de temor y necesidad, la población retoma como puede la vida productiva, con preguntas terribles que nadie puede responderle todavía, relacionadas con la economía, el año lectivo, el desempleo, la seguridad. Su psiquis está en permanente estrés, y en su ánimo hay un luto que ojalá pueda rendir hoy.

No estamos agotando energías en discutir sobre si se hizo o no lo mejor que se podía, la población exhibe en ese orden un estoicismo y una calidad de la cual muchos sectores deben tomar nota. Mas la resignación no debe equivaler a inacción: desde la humildad de nuestra realidad nacional, debe analizarse en qué se pudo actuar mejor. La memoria de uno solo de los fallecidos basta para exigir a nuestras autoridades de Salud esa autocrítica. Culpas, ninguna, sí; pero celebraciones, ninguna tampoco, aunque les pese a los propagandistas de la próxima contienda electoral.

Quiso el destino que los contemporáneos viviéramos esta prueba. Quizá la historia recoja lo que cada una de las generaciones que confluimos en 2020 aprendió de la pandemia. Que esta fecha, en este año tan duro, nos anime a reivindicar el legado de los que se fueron, y que si soñaban con una sociedad más solidaria, fraterna, de apetitos frugales y exagerada sólo al compartir, retomemos sus banderas en homenaje.