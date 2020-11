La ayuda que el presidente Bukele ha propuesto y brindado a los países vecinos es sin duda un gesto político adecuado y astuto. Posiciona al mandatario salvadoreño en primer lugar en una carrera en la que nadie corre, en una competencia en la que nadie compite, más cerca de algo que nadie quiere: el liderazgo regional.

Vimos las fotos de filas interminables de camiones llenos de paquetes, maquinaria y contingente de rescatistas salvadoreños yendo hacia Guatemala y Honduras. Tal materialización de solidaridad regional cambia drásticamente de los terribles flujos que suelen intercambiar esos países; caravanas pobres e infinitas de cientos de fantasmas desolados de todas las edades que buscan desesperadamente aunque sea una sola oportunidad para vivir, que buscan ayuda.

Esta vez también se trata de ayuda, como realidad y ya no como horizonte lejano e inalcanzable. Ningún abandono aquí, al contrario. San Pedro Sula no ve la huida de un cortejo fúnebre sino la llegada de la solidaridad salvadoreña. Está lejos la Guerra de Cien Horas, o "Guerra de la Desintegración" centroamericana como diría justamente el politólogo Alain Rouquié, cuya causalidad, sea dicho de paso, es "multifacética como un diamante" precisa el historiador Thomas P. Anderson. Que la tormenta Eta, otra tragedia más, sea esta vez utilizada a pesar de todo como un pretexto para empezar lo que debería ser una fuerza para las países centroamericanos: una unión.

Bukele ha entonces hecho un paso hacia ese puesto oficioso y tácito que nadie quiere asumir: ser el líder de la región que tome las riendas de una cooperación, que implique una gestión unida y coordinada de los países centroamericanos frente a sus graves problemas, a menudo los mismos, de inseguridad y pobreza profunda, que permita después celebrar juntos los logros cumplidos y que se cumplirán si se hacen juntos.

Esperemos que esta decisión de generosidad honorable de parte de Bukele no sea solo un gesto politiquero que busque nutrir un ego y arreglar una imagen internacional. Además de esos cálculos sin duda inevitables, que empiecen a trabajar juntos los que puedan y quieran; que sean en un principio esas tres patrias hermanas que, entre otras, fueron antaño una sola y misma entidad, hace unos siglos y durante unos siglos con el Reino de Guatemala y luego la República Federal de Centroamérica, a pesar de los conflictos internos y fratricidas que pudieron conocer como la Guerra Civil Centroamericana de 1826-1829.

Que empiecen El Salvador, Guatemala y Honduras, luego querrán sumarse otros, ojalá Costa Rica que podría tomar el timón y establecer objetivos con el fin de enfrentar y coordinar juntos respuestas a las crisis sanitaria, económica, migratoria, de violencia y corrupción, aunque para estas últimas sin duda no sea conveniente hablar de crisis sino de estado permanente, arraigado y endémico; y hay que empezar diciéndolo para que no lo sea más. Crear cohesión y una institución neutra e independiente que, justamente, los presidentes tendrían arriba de sus cabezas para controlar sus gestos y sancionarlos si es necesario: cuando no respetan la ley.

Si Bukele sigue ese camino abierto estará por fin colocando una primera y verdadera piedra para construir de verdad; por lo menos algún legado positivo habrá logrado dejar. Solo si todo esto no es únicamente comunicación y cortina de humo para esconder la corrupción que roe su torpe administración nacional, claro está; entonces no habrá sido totalmente vano.