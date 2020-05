"Uno somos todos y todos somos". Así me dijo José Luis Rodríguez El Puma en una entrevista, hace unos días, para referirse a las lecciones que deja el Covid-19 para la raza humana.

El Puma es todo un "maestro de las cuarentenas". Antes, durante y después de su doble trasplante de pulmón, él pasó largas temporadas aislado en su casa, acompañado de su esposa y del salvador Glutadose. Es decir que, en estos temas, mientras nosotros íbamos, ya él estaba de regreso, como expresa un viejo refrán sobre la experiencia.

Según el ídolo de las Américas, la crisis del Covid-19 afecta al planeta entero: "Uno somos todos, y todos somos uno. Cuando yo te miro, me veo a mí mismo. Estamos despertando esa conciencia de unidad, que no la teníamos. Todo sucede para bien. Y aunque algunos no lo crean, es para mejorar nosotros".

Las enseñanzas de la crisis son múltiples: humanas, tecnológicas, laborales, educativas, sanitarias... Entre tanta tragedia, todos hemos descubierto alguna experiencia positiva, fuese por necesidad absoluta o simplemente como fruto del largo tiempo de reflexión sostenido.

"Un pequeño virus ha desordenado toda la Tierra", observa El Puma, pero admite que "el tiempo es de Dios", no suyo. "Yo aprendí una gran lección: Quédate tranquilo. Cuando veas que todo está revuelto, quédate quieto. No hagas nada. Eso sí, visualiza tus sueños, porque algún día eso va a suceder. Lo que me gusta de todo esto es la lección humana que estamos recibiendo".

"Recomendaría tener un plan, una disciplina, un método", explica José Luis, ahora convertido en el mejor coach posible para estos tiempos.

Entonces, recordé mi vida reciente, prácticamente de avión en avión, hace solo tres meses. Y de pronto me vi enclaustrado, atado a las videollamadas y evitando entregarme a fondo a las plataformas de streaming. Siempre he afirmado que el cambio es alegría, y esta vez no será la excepción.

Cada crisis genera una oportunidad de resurgimiento y reinvención, y nos traslada a un lugar mejor que el de antes. Estos días nos han obligado a repensarnos, a adoptar decisiones complejas sobre el mundo que viene. Pero, como dijera el genial Albert Einstein, "la mente que se abre a una nueva idea, nunca vuelve a su tamaño original".

