Urge Plan Económico Fiscal y Acuerdo Nacional

La profunda caída de la economía de nuestro país en 2020 solo se compara a la experimentada en la gran depresión de los 1930 y la vivida al inicio de la guerra civil entre 1980 y 1981. Las consecuencias de la crisis actual son incalculables, las pérdidas de empleos, los miles de personas que han caído en la pobreza y la cantidad de empresas que han quebrado requieren de acciones claras y urgentes para evitar que la crisis se profundice en 2021 y en los años venideros.

La Asamblea Legislativa le autorizó al gobierno entre diciembre de 2019 y mayo de 2020 que pudiera contratar deuda por $4,145.8 millones. El gobierno adquirió $1,145.8 millones en un incremento de LETES de $500 millones y una emisión de CETES en septiembre de $645.8 millones. Adicionalmente tuvo una autorización de $2,000 millones los cuales ha ido completando con préstamos de instituciones como FMI, BID, BM, BCIE y otra autorización por $1,000 millones los cuales obtuvo mediante una emisión de bonos en julio recién pasado.

La recesión de -9 % de este año que está por terminar obliga a replantearse la forma como se puede lograr que la economía vuelva a crecer a tasas superiores al 5 % anual para poder enfrentar los compromisos fiscales tan grandes que tendrá el gobierno en los próximos años, evitar tener que hacer un recorte de gastos dacroniano que afecte a cientos de miles de personas y evitar tener que subir impuestos como el IVA a tasas superiores al 16 %.

La ventaja de lograr tasas de crecimiento fuertes es que eso es producto del incremento de la inversión privada, esto genera una fuerte creación de nuevos puestos de empleo formal y al fisco le genera un importante incremento en la recaudación de impuestos, sin tener que crear nuevos impuestos o elevar los existentes. Las bajas tasas de crecimiento producen lo contrario.

El país lo que requiere es que inversionistas nacionales y extranjeros tengan la confianza que el gobierno respetará el régimen legal existente, que obedecerá las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, que no hará persecución política de los opositores y que no utilizará ni a la policía ni al ejército como instrumentos represores. Las acciones del 9F por parte del presidente, las acciones del director de la PNC, del ministro de Defensa y de otros funcionarios irrespetando la constitución y las leyes vigentes no generan confianza para incrementar la inversión en el país.

Es urgente que se haga un plan económico que ayude a incrementar la tasa de crecimiento de la economía, que incluya un ajuste fiscal y que tenga una visión de mediano y largo plazo. El gobierno no podrá hacerlo solo, por lo que se requiere de acuerdos nacionales para lograr que grandes sectores de la población se sumen a ese esfuerzo y cada quien asuma los costos y beneficios que dicho plan contendrá.

La capacidad de inversión del gobierno en los años venideros es muy limitada porque su capacidad de endeudamiento se ha topado y la rebaja en la calificación de riesgo hará muy cara una nueva emisión de bonos. De ahí que depende enteramente del sector privado la posibilidad de lograr que se generen al menos 50,000 nuevos empleos por año. El gobierno debe dejar de pensar solo en la elección de febrero de 2021 y pasar a pensar en el bienestar de la población en los próximos cinco a diez años.

El equilibrio de poderes es fundamental en una democracia, por lo que la elección de diputados de la Asamblea Legislativa de febrero próximo se vuelve un elemento necesario pero no suficiente para que nuestra economía vuelva a crecer. Esperemos que el pueblo sea sabio en no darle el poder total al gobierno de turno.

Una sugerencia para lograr ese acuerdo de nación tan necesario es que se busque la ayuda de mediadores internacionales respetados por toda la sociedad y que puedan lograr que se sienten alrededor de la mesa miembros del gobierno, como del sector privado, de la academia, trabajadores y otros sectores de la sociedad. ¡Que Dios ilumine a nuestros líderes en esta hora crucial para nuestra nación!