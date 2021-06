Urge cultura del agua

Sin cultura de agua, los salvadoreños la desperdiciamos; no aprovechamos el agua lluvia; no habilitamos pozos de captación; no la apagamos al enjabonarnos ni cepillarnos los dientes; promovemos la erosión y la fuga culpa de tuberías dañadas; llenamos de basura y estiércol el Piro y el Acelhuate.

A través de nuestra historia, la gestión del agua se ha orientado a satisfacer la demanda, haciendo inversiones en infraestructura hidráulica de acuerdo con el crecimiento demográfico, pero sin importarnos la sobre explotación del recurso, la contaminación, y la falta de justicia social. Hemos sufrido una total ausencia del entendimiento de los valores y costos del agua, tanto económicos como ecológicos y sociales.

Es necesario que cambiemos radicalmente nuestro sistema; modifiquemos nuestras costumbres, hábitos y estilos de vida, e incentivemos el uso consciente, informado y responsable del agua. Tan fácil como llenar las cisternas y habilitar tanques de captación con aguas lluvias, para reutilizarla en baños y jardinería. Tan fácil como prohibir lavar aceras, regular el lavado de los carros, sellar fugas y educar a la población sobre el uso y no abuso del recurso.

El desperdicio del recurso hídrico nos afecta a todos, por lo que cada quien debe poner de su parte para un efectivo manejo, captación y conservación del mismo. Tenemos que dejar de pensar que nos merecemos el agua sin cambiar nuestros estilos de vida, sin hacer conciencia. Tenemos que dejar de creer que como vivimos en un país tropical, nos podemos dar el lujo de desperdiciarla, y hacernos los del ojo pacho cuando vemos las correntadas de agua que van directo al desperdicio durante cada tormenta.

Qué triste: el Paseo General Escalón se convierte en el río Lempa; Santa Ana en Venecia, y el gobierno sin hacer nada para controlarla. El día que concesionen el agua, pongan como requisito habilitar pozos de captación de aguas lluvias para evitar perderla en nuestras quebradas y ríos.

Es hora de hacer conciencia; de clasificar y reciclar la basura, para evitar que esta tape tragantes y estos se conviertan en criaderos de zancudos. Es hora de que los ingenieros civiles diseñen con cisternas y tanques de captación. Tanto por hacer, tanta agua desperdiciada.

Mientras no tengamos políticas de cuidado y despertemos la cultura del agua, ¡urge! muy pronto seremos víctimas de la escasez y de racionamiento.