Urgen grandes reformas al más alto nivel

No es necesario trabajar en una institución de gobierno para darse cuenta de que existe un sinfín de anomalías, atrasos, trámites indebidos, innecesarios, etcétera, es lo más frecuente, pero primeramente tenemos a los dirigentes, que si realmente los ciudadanos deseamos cambiar las cosas, exigiríamos reformas importantes, iniciando por la elección entre los candidatos a presidente de la República, cuyos requisitos para lograrlo deben sufrir cambios por ser muy anticuados, no basta la "instrucción notoria", los contactos y entrevistas con personajes de igual o mayor rango, obligan a saber la forma adecuada de un trato protocolario especial, los conocimientos de estadista y de los problemas del país y de otros deben estar a la mano, las decisiones de nación tienen su origen y resultados para que no afecten a su pueblo, tomarlas no es de cualquier persona, por simpática y bien querida por sus seguidores, corresponde a su formación técnica o académica, por ello, para poder inscribirse como candidato debe tener "gran" instrucción, con estudios avanzados sobre "Ciencias Políticas" y de Estado, dos o más idiomas, entre las exigencias para ser aceptados por el Tribunal Supremo Electoral.

El Ministerio de Relaciones Exteriores creó el Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática en 1928, bajo la idea del Dr. Pío Romero Bosque, pero no se hizo funcionar; ahora con todas las de ley, para quienes aspiren a cargos de alto rango, pero no se ocupan de darle el valor que merece y donde el excanciller Martínez, ahora candidato presidencial, sería el primero en acudir, pues ordenó una revisión de sus funciones, además deberían ser obligados a estudiar determinadas maestrías los interesados a ese alto cargo, incluyendo a los señores diputados y alcaldes, al menos para recibir determinadas materias, relacionadas con sus funciones.

En cuanto al Poder Legislativo, la asistencia de los legisladores a sus sesiones ordinarias y especiales no es frecuente, pero su salario es fijo, sería justo que se dividiera el pago fijo por trabajo ordinario en sus oficinas y por sesión cuando asistan, existe la obligación de elegir a funcionarios de segundo grado, magistrados, en fechas determinadas y no lo hace, transgrediendo la ley que ellos mismos han emitido, amerita reformas para cambiar las comisiones o imponer multas deducibles de sus salarios por no cumplir esas disposiciones, ¿acaso no sería poner orden y hacer más eficientes esas funciones?, por supuesto que habría oposición de quienes tienen poco interés en los asuntos del Estado: ya el nuevo presidente de ese órgano está poniendo atención en el aspecto financiero y gastos superfluos, pero también importa la ejecución de sus atribuciones, que posiblemente no estén establecidas en su totalidad y por ello no se les exige.

De los señores alcaldes no se dice mucho, posiblemente sus actividades sean de menor control o más protocolarias y las gestiones menos complicadas, en todo caso la relación con el público es un tanto mayor, el caso es que la población espera mejor diligencia y eficiencia en los servicios que recibe. Cierto es que cada alto cargo posee asesores en materias específicas, pero el caso es que en ocasiones frecuentes se nombra a personas amigas y recomendados, aun cuando desconocen el tema correspondiente, incluso se ha denunciado anteriormente que asesores de diputados han sido nombrados empleados domésticos de su familia, compañeras de vida y hasta caporales de sus haciendas.