Uso de la mayéutica en las relaciones humanas y laborales

La palabra mayéutica es de origen griego y significa "ayudante de parto", "comadrona" o "partera". Es conocida también como "método socrático para descubrir verdades". El gran filósofo Sócrates, creador de este método, interrogaba a sus interlocutores para que "dieran a luz" la verdad que ya tenían en sus propias mentes, aunque ellos mismos no sabían que estaba dentro de ellos; desconcertando a sus interlocutores, despertaba en ellos una fecunda inquietud.

Pero... ¿Cómo se aplica la mayéutica en las relaciones humanas y laborales? Es relativamente sencillo: las personas en las empresas, en los hogares, en los centros educativos y en las relaciones de pareja, necesitan saber lo que realmente les ocurre; a qué se debe su comportamiento.

Por ejemplo: ¿por qué una persona le alza la voz a otra, por qué la humilla o agrede y por qué la otra lo permite? ¿A qué se debe que algunos empleados se sientan desmotivados? ¿Cuál es el origen de la rebeldía de un joven, por qué comienza a fumar o a beber? ¿A qué se debe que los padres no siempre saben qué hacer con sus hijos o algunos líderes no saben qué hacer con sus colaboradores, con sus compañeros o con sus propios jefes? Las personas creen saberlo, pareciera que tienen una respuesta, pero realmente están confundidas. La verdad está dentro de ellas, pero no pueden verla. Es necesario sacarla.

Sócrates afirmaba: "Para aprender, el alma tiene la necesidad de dudar, de interrogarse, y de hacer un retroceso sobre sí misma". La mayéutica consiste en cuestionar, tratando de encontrar una contradicción, para llegar a un conocimiento real. Así, las personas descubren que las opiniones que creen verdaderas, en realidad son falsas, contradictorias o incapaces de sostenerse al ser examinadas por la razón; descubriendo su falso saber.

La mayéutica es un arte que se aprende con relativa facilidad. Consiste en hacer preguntas hábiles y poderosas para eliminar todo saber que no esté fundamentado. Enfrentado a sí mismo, el interlocutor aprende a conocerse. De acuerdo con Sócrates: "Lo que los hombres llaman aprendizaje, es reminiscencia (recuerdo impreciso de un hecho o una imagen del pasado que viene a la memoria)". Todos en nuestro interior, sabemos, por encima de cualquier circunstancia, lo que es bueno y lo que es justo.

Las personas que tienen la buena intención de ayudar a otras (su pareja, hijos, colaboradores, clientes, amigos, entre otros) frecuentemente cometen el error de pretender saber lo que les pasa y hacen afirmaciones que pueden hacer mucho daño. Lejos de ayudar, empeoran la situación. Les es más fácil dar una receta (consejos) sin haber descubierto el origen de los "síntomas". Para aplicar la mayéutica se necesita paciencia y humildad.

No está mal dar consejos, pero la mayoría de las veces las personas no los siguen porque, al no haber surgido desde dentro de ellos mismos, no los "compran" ni se empoderan con una verdad que les ha sido dada desde afuera. Es mucho más efectivo ayudar a las personas a descender hasta sus interioridades más profundas y extraer de ellas las verdades permanentes; encontrando en su alma, un conocimiento que ya poseían sin saberlo; el alma descubre las verdades que desde su origen posee de manera cubierta. Las preguntas bien formuladas harán que las personas entren en contacto con su propio espíritu, donde se encuentra la fuente última de la mente, que da nacimiento a todas las cosas.