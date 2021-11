Ustedes son el techo

Los aspirantes a ocupar cargos de DOCENTES-MAESTROS que se sometieron al concurso para ocupar plazas vacantes y que no aprobaron las pruebas de evaluación, que son 8.2 de cada 10, están haciendo un llamado a las gremiales de docentes a que se unan a SU movimiento para hacer "RESPETAR SUS DERECHOS". ¿Cuáles derechos?

El Ministerio de Educación está obligado a velar por los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes a un proceso de educación de calidad en los 20 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional. Su prioridad no es ni debe ser velar por los derechos de los candidatos a ocupar una plaza. Mal harían los gremios de criticar y no acompañar el esfuerzo por elevar el perfil de los docentes y peor, en no reconocer públicamente la necesidad de modificar el sistema de formación, contratación y evaluación del desempeño.

Se ha difundido valiosa información sobre las características de los sistemas educativos más eficientes en el mundo. En 2007 se evaluaron (McKinsey y Co) los 10 sistemas educativos que ocuparon los 10 primeros lugares en el Informe PISA de la OCDE. Es válida la información en la coyuntura que está el proceso de evaluación de candidatos. Y además, debería ser de obligada difusión.

La calidad de la educación no es cuestión de dinero. En muchos países se hacen grandes sacrificios para incrementar el presupuesto y hacer reformas educativas y NO pasa nada. Se hacen cambios organizativos y NO pasa nada. Reducen el número de alumnos por docente y NO pasa nada. Los cambios en la calidad, en todos los casos internacionales que analizaron, los relacionan con el desempeño de los docentes. Los alumnos en manos, mentes y corazones de docentes de bajo desempeño tuvieron un desempeño inferior en 53 puntos porcentuales en comparación con los alumnos en manos, mentes y corazones de docentes con alto desempeño. Los primeros se ubicaron en el percentil 37. Los otros, atendidos por docentes con buen desempeño, se ubicaron en el percentil 90. ¿Hay o no hay diferencia? Los niños y adolescentes atendidos por docentes con bajo desempeño quedan condenados al efecto San Mateo.

Para decirlo más claro. Los estudios demostraron, con información objetiva y confiable, el efecto de la calidad del docente en el desempeño de los alumnos. El potencial y el desempeño de todos y cada uno de los alumnos depende del maestro. El techo de la calidad de la educación se llama docente, docente y docente. No hay por dónde perderse. En el nivel primario, dice el informe, los alumnos con docentes con bajo desempeño durante varios años seguidos sufren una pérdida educacional que es irreversible. Y ¿de quién es la responsabilidad política, social y económica de asegurar a hijos, nietos, sobrinos, ahijados que tienen docentes con alto desempeño? No hay por dónde perderse. Es responsabilidad del Ministerio de Educación.

Esto ¿es del agrado de los maestros desempleados o gremios ocupados en no más que en la estabilidad laboral? Seguramente no es de su agrado porque no les conviene. La realidad de nuestro sistema educativo obliga a exigir transformaciones profundas que las hacen los docentes. Por eso, al ejercicio de la docencia deben ingresar los mejores. Esto exige un riguroso proceso de selección y evaluación NO negociable. Hay evidencia, dice el estudio, que aun en un buen sistema educativo, los alumnos que no avanzan con rapidez durante sus primeros años de escolaridad por NO estar expuestos a docentes de suficiente calibre tienen escasas posibilidades de recuperar los años perdidos. No hay por dónde perderse. Hay que difundir "Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos" (2007) y apropiarse de las lecciones.