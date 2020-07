Vale la pena que los salvadoreños conozcan el trabajo desarrollado por la Corte de Cuentas en el último año

Providencialmente me correspondió ser la primera mujer elegida como presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), en sus 80 años de existencia jurídica. Y el próximo 27 de agosto cumplo tres años de estar al frente del organismo que la Constitución de la República, en su artículo 195, le da la atribución de fiscalizar la hacienda pública en general y la ejecución del presupuesto en particular.

De ahí que el próximo 28 de julio se efectuará el acto oficial de rendición de cuentas del tercer año de gestión, en el que, bajo la modalidad virtual en razón del distanciamiento social, presentaremos al país un recuento de los logros institucionales, con énfasis en los resultados de las auditorías concurrentes (sobre la marcha) del uso de los fondos públicos en el contexto de la emergencia sanitaria por covid-19.

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), emitida según decreto legislativo 534 en diciembre de 2010, en su artículo 4, literal h, establece el derecho de acceso de toda persona a la información pública, y contempla la rendición de cuentas como principio de transparencia de las instituciones del Estado.

En virtud de esto, su primer acto de rendición de cuentas lo hizo la CCR en abril de 2015, año en que se conmemoraban 75 años de vida institucional.

Actualmente se está consolidando la información que contendrá el informe de rendición de cuentas que será presentado, en el que se destaca el trabajo comprometido del talento humano interno, la coordinación interinstitucional nacional e internacional, y los logros emanados del asocio con organismos de cooperación porque si bien es cierto hay mucho por mejorar, también es verdad que en este año de trabajo hemos marcado un antes y un después en la manera de gestionar la fiscalización gubernamental. Eso está a la vista.

Para ello, se ajustó el Plan Estratégico Institucional, priorizándose tres objetivos sobre los que hemos avanzado: la modernización de los procesos misionales (de auditoría y juicio de cuentas); la capacitación del personal y el fortalecimiento de la comunicación institucional con las partes interesadas (ciudadanía, entidades auditadas, Asamblea Legislativa, Fiscalía General de la República, sociedad civil, prensa y organismos internacionales). Subrayamos la representación institucional en el interior de la organización continental de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), de cuyo consejo directivo formé parte, y nos desempeñamos como auditores de gestión. Asimismo tenemos la oportunidad de liderar la Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Rendimiento de las Entidades Fiscalizadoras (CEDEIR) y el Comité Asesor Jurídico (CAJ), y adicionalmente presidimos la Secretaría Técnica del Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA).

Siempre he tenido conciencia de que cambiar la percepción negativa que se tiene de la CCR, por decisiones tomadas en administraciones anteriores, no es trabajo fácil; pero mantengo el optimismo porque pudimos abrir las puertas de la institución al escrutinio de sectores interesados en la transparencia de lo público, quienes pueden dar fe de los grandes esfuerzos que efectuamos para consolidarnos como el Organismo de Fiscalización moderno y confiable, comprometido con el fortalecimiento de la gestión gubernamental en El Salvador.

En estos casi tres años se han detectado los vacíos y limitantes que tiene la ley de la CCR vigente desde 1995, los cuales están minando la eficacia institucional. Por lo que, con base en diagnósticos apoyados por organismos internacionales y a partir de la experiencia de 18 años de laborar en la Entidad, elaboré un Proyecto de Reforma Integral de dicha ley, el cual sometí a revisión de la sociedad civil, contando para esto con el valioso apoyo del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que puso a disposición su portal informático para dicha consulta.

Así el proyecto fue enriquecido y, en noviembre de 2019, lo entregué a la honorable Asamblea Legislativa, me he reunido con la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto para responder algunas de sus inquietudes; lo presenté al Grupo de Jóvenes Parlamentarios, y en este proceso de búsqueda de apoyos, he gestionado su exposición ante el Grupo de Mujeres Parlamentarias.

Estoy convencida de que la CCR podrá ser transparente, moderna y eficiente si se reforma integralmente su ley principal para quitar discrecionalidades y garantizar que mediante la fiscalización gubernamental se coadyuve a la transparencia de la gestión pública y se combata el flagelo de la corrupción.

Mediante el ejercicio de la rendición de cuentas, este 28 de julio, expondremos los resultados del tercer año de nuestra gestión, porque la población tiene derecho a conocer sobre nuestra labor fiscalizadora de los fondos públicos.