Valor infinito

Recientemente leí un libro escrito por una sobreviviente del Holocausto, en el cual describía con lujo de detalle su experiencia. Es sumamente difícil concebir que esas historias realmente sucedieron, y que al día de hoy se continúan cometiendo tantas atrocidades entre personas alrededor del mundo por diferencias de algún tipo.

Al recorrer con la autora su historia, es imposible no detenerse en varias ocasiones a cuestionar, ¿por qué? ¿Por una soberbia desmedida que dio pie a un sentido de superioridad ridículo pero letal? No tengo respuesta. Se me hace imposible concebir la terrible crueldad infringida por unos seres humanos a otros. Sin embargo, si algo he podido extraer de estas historias de horror es la importancia de entender en todo momento el infinito valor que tiene cada ser humano, independientemente de su historia personal, su posición en la sociedad, o de su condición económica o académica. Comentaba Angela Merkel al respecto en estas líneas: "Hay una línea roja que no debemos cruzar. Es un compromiso con los derechos humanos, el respeto de la dignidad del ser humano. No debería haber compromisos".

En nuestro mundo digitalizado que abre las puertas a una comunicación sin fronteras, y que da espacio a tantas ideas y mensajes que aportan valor, encontramos también un espacio sumamente hostil, lleno de odio y faltas de respeto hacia los que son o piensan diferente. ¿No es también aquí, que perdemos perspectiva de que a quien dirigimos estos mensajes son también seres humanos con una dignidad infinita, con familia e historia propia y única?

En el mudo laboral, ¿no se pierde a veces la visión de largo plazo de los líderes, de entender que las personas que trabajan en sus empresas no son recursos, sino personas que contribuyen –positiva o negativamente– a construir el futuro de la empresa, nuestra sociedad y el país que van a heredar las futuras generaciones? Para ello, ¿no se vuelve fundamental que sean valorados como tal, priorizando la persona sobre la producción? Y siendo así, ¿no hace sentido que personas felices y motivadas se sientan más comprometidas con sus empresas y sus objetivos? ¿No son algunas de las acciones derivadas de este entendimiento las que se convierten en el inicio de un ciclo virtuoso cuyas ondas pueden ir generando un impacto positivo multiplicador entre las personas y entre nuestra sociedad?

Finalmente, se vuelve primordial permear este entendimiento a nuestros niños, para que el dimensionamiento de su propia dignidad y la de sus pares sea parte de sus pensamientos, sentimientos y acciones. Los retos son enormes para crear el ambiente propicio para lograr esto dentro del hogar y las instituciones educativas, pero es una prioridad. Decía Michelle Obama, y que aplica a niñas y niños por igual: "Soy el ejemplo de lo que es posible cuando las niñas desde el principio de sus vidas son amadas y criadas por la gente que las rodea. Yo estaba rodeada por mujeres extraordinarias en mi vida, quienes me enseñaron acerca de la fortaleza y la dignidad".

Así como también indicada otra mujer influyente, Ellen Johnson Sirleaf: "Mientras los hombres y las mujeres se vuelvan más educados, el sistema de valores debería mejorar, y el respeto por la dignidad humana y la vida humana debería ser mayor".

Todos, y principalmente los líderes políticos, empresariales y de cada hogar de nuestro país, somos responsables de facilitar e impulsar este mensaje y sus implicaciones, en primer lugar, con nuestro ejemplo.