Valoraciones del cardenal invitan a las autoridades a reflexión profunda

El cardenal Gregorio Rosa Chávez se pronunció ayer de un modo tajante acerca de la coyuntura de derechos humanos en El Salvador. Aunque nominalmente se refiere al estado de excepción como medida de seguridad gubernamental contra las pandillas, en el terreno, en el territorio, en la comunidad y en el sistema judicial lo que está ocurriendo es que los derechos de los ciudadanos están comprometidos. Peor aún, sólo un reducido coro entre organizaciones civiles, periodistas y familiares de las víctimas insiste al respecto, por eso mismo la voz del religioso sobresalió ayer entre tanta genuflexión.

Subraya el religioso tres aspectos de la situación: el irrespeto a la dignidad de las personas detenidas, la normalización de los abusos y la cuestionable efectividad de esta política a largo plazo. Sobre esto último se ha discutido poco porque es obvio que el Estado no cuenta con los fondos para mantener al sistema carcelario trabajando con esa saturación, aun cuando el cuidado alimenticio y el seguimiento sanitario que se hace a los reclusos es pobre. Dando por descontado que ese afán es peregrino desde lo operativo, Rosa Chávez se une a quienes creen que el combate a la delincuencia no triunfará ni valdrá la pena si se firma desde la destrucción del tejido social, dinamitando los puentes entre la sociedad, la comunidad, las fuerzas del orden y la institucionalidad.

De la normalización de los abusos y de otras prácticas que han pasado de ser extraordinarias a ordinarias ya se ha expuesto bastante en estas páginas. El trabajo de los periodistas de LA PRENSA GRÁFICA así como el de diferentes medios de comunicación independientes documenta para el futuro los vejámenes y la fatalidad en los centros penales. Aunque en este momento ese esfuerzo parezca irrisorio, motivo del acoso y el hostigamiento de algunos funcionarios, sus resultados serán herramienta de justicia en un futuro, cuando se deduzcan responsabilidades.

Entre las diferentes llagas que el cardenal tocó en sus declaraciones, sobresale el lamento por el irrespeto a la dignidad de los detenidos. Y en atención a la condición de quien lo expresa y de su jerarquía en la Iglesia salvadoreña, debe entenderse que la preocupación va más allá de lo político o de lo judicial, que hay una expresión de dolor más profunda, relacionada con el tipo de sociedad que se está configurando y lo que hay de desfiguración del espíritu nacional.

El Estado explícitamente pisotea la dignidad de muchos de los detenidos y de sus familiares, para subrayar que la persona no tiene dignidad a menos que la autoridad se la reconozca. Nada puede estar más alejado de la ética y de la moral que esas prácticas y la noción que las alimenta. Lo siguiente es que el gobierno ya no acepte que la dignidad es intrínseca a la persona humana; para ello, sólo le bastaría alegar que algunos no tienen espíritu, que son sólo carne, poco menos que animales.

Ser persona no es algo que se aprende, que se ensaya o se adquiere, no es una cualidad sino que es la manera, la única que tiene el ser humano de existir. Y garantizarle el respeto a ese ejercicio de ser es una de las finalidades de la vida en sociedad y de la existencia del Estado. Si la alienación del gobierno en el uso de la fuerza lo lleva a creerse el valedor de esa condición de los ciudadanos, habremos perdido todos y lo habremos perdido todo.