Valoremos y cuidemos nuestra Constitución

Tenemos una buena Constitución, y es por ello que debemos valorarla y también cuidarla, pues el problema en El Salvador no es su contenido, ni es cierto que sea obsoleta porque data de 1983 y que ello justifica tener una nueva "adecuada a los tiempos", como se ha escuchado recientemente, sino que el problema ha sido su irrespeto, que es algo distinto.

La semana pasada, tuvo lugar un interesante foro titulado: "Valoremos la Constitución", un espacio para reflexionar sobre el importante papel que ha tenido y reconocer cómo ha podido adaptarse para enfrentar distintas coyunturas; así como para discutir sobre la cautela que debe existir al hablarse de reformas constitucionales, e incluso los temores justificados ante la idea de tener una nueva Constitución.

Nuestra Constitución, como ley fundamental y norma suprema, debe caracterizarse por su estabilidad y permanencia; su reforma nunca debe tomarse a la ligera, pues es un asunto que incide profundamente en los aspectos más importantes de la organización del Estado y también de la vida de las personas; y tampoco debe obedecer a los caprichos o intereses de los políticos o gobernantes de turno.

Crear una nueva Constitución implicaría romper con el orden constitucional actual, pues este no prevé su fin e imposibilita su reforma total, ya que solo es viable la reforma parcial de conformidad con el art. 248 Cn., mediante el procedimiento en donde intervienen dos legislaturas consecutivas. No puede ser total la reforma, puesto que hay tres aspectos en la Constitución que son irreformables y que protegen su núcleo esencial, y que son las llamadas cláusulas pétreas: el territorio, el sistema y la forma de gobierno, y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República (prohibición de reelección presidencial). Si todo es reformable, salvo lo dicho anteriormente, cabría pensar que lo que podría estar detrás de tener una nueva Constitución es para poder realizar lo que la actual no permite, en especial lo relacionado con el ejercicio del poder, en cuyo caso estaríamos en presencia más bien de una acción que busca acumular ilegítimamente poder.

Ante la idea de algunos de tener una nueva Constitución, no debe perderse de vista otro aspecto, además de su inviabilidad por los límites constitucionales dichos, es que está descalificado a mi juicio incluso para promover la discusión de una reforma constitucional de gran calado quien ha estado irrespetando la Constitución. Para el caso, luego del 9F y durante la pandemia por las violaciones al principio de división de poderes y a derechos fundamentales, sobran las razones para concluir quién no debería impulsarla.

Valoremos y cuidemos nuestra Constitución, la cual es muy buena y puede dar mucho más. Si bien algunas reformas puntuales pudieran justificarse en su momento, luego de una amplia discusión orientada bajo criterios técnicos, por ejemplo, en la CCR y el TSE, actualmente no es conveniente ni prudente llevar a cabo reformas de tipo estructural y menos pensar en tener una nueva Constitución que además no es posible, pues constituiría una real amenaza para la democracia y el régimen de libertades. Lo que hace falta es que los servidores públicos honren su juramento de respetarla, y que la población la conozca mejor y también la exija más.