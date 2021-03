¡Vamos! No era nuestro tiempo todavía

Al menos en el papel, los partidos más nuevos y "prometedores" que se presentaban a las elecciones del pasado 28 de febrero eran Vamos y Nuestro Tiempo. El primero, con una sola contienda electoral previa –la presidencial de 2019, en la que tuvo una participación más bien anecdótica–, fue constituido en 2017 por Josué Alvarado, un exitoso empresario y pastor evangélico. El segundo, escindido de ARENA en circunstancias polémicas, se posicionó desde el principio abrazando temas que por su naturaleza tienden a dividir al país.

Cuando uno revisa con lupa los principios que ambos partidos dicen defender, parecería que el papel aguanta con todo. Los mensajes rezuman idealismo y cada palabra utilizada está muy bien elegida. El problema para estas dos "novedades" partidarias fue el traslado de sus propuestas al escabroso terreno de los hechos, donde sigue resultando bastante complejo definirlos.

Hace tres años, a la candidatura presidencial de Alvarado se la trató de impugnar legalmente por contravenir la Ley de Partidos Políticos y la misma Constitución, pues ambas estipulan que los ministros religiosos tienen prohibido aspirar a cargos de elección popular. Pese a asegurar con vehemencia que él había dejado de ser pastor, luego de que la Sala de lo Constitucional admitió el recurso contra él, Alvarado dijo en una conferencia de prensa: "Esta es una lucha entre el bien y el mal. Sabemos que el bien siempre triunfa, porque los hijos de Dios que no negamos nuestra fe... siempre vamos a tener la protección de nuestro Creador".

No es el momento aquí –ya lo he hecho en otras columnas– de hablar sobre la delgada línea que separa (aunque desde luego se unan en las personas) el ámbito confesional del político, pero está claro que no fue una decisión feliz, por parte del entonces candidato presidencial de Vamos, que recordara justo en ese momento sus sermones como pastor de almas.

Pienso que estratégicamente fue acertado que la vocería principal del partido, para las elecciones de este año, descansara en figuras como Claudia Ortiz y Roberto Rivera Ocampo; los resultados obtenidos, empero, demuestran que hubo zonas ambiguas que jamás terminaron de ser aclaradas a los votantes.

Las razones del fracaso de Nuestro Tiempo en su debut electoral las he tratado en diversas ocasiones, incluso invitando a su más visible líder, John Wright Sol, a intercambiar opiniones sobre los temas controversiales que ha venido tratando de posicionar desde que era diputado en ARENA. Él no solo ha rehuido esas conversaciones, sino que en privado lo ha hecho recurriendo a una descortesía poco acorde a esa invitación al diálogo que exhibió su propaganda.

La autodefinición de Nuestro Tiempo como "liberal" o "progresista" queda en el vacío, a menos que expliquen a profundidad qué entienden por tales cosas quienes así describen su pensamiento. Con este vivo interés escuché y leí numerosas entrevistas otorgadas por diferentes candidatos de NT durante la campaña, y he de decir que sus claroscuros conceptuales me parecieron sorprendentes. (Detalle curioso en una planilla con tantos profesionales formados en el extranjero).

El debate de ideas es una muestra de evolución y civilidad en democracia. Si quienes proponen temas polémicos no están dispuestos a discutirlos en serio, en un ambiente de cordialidad y respeto, entonces no se diferenciarán mucho de las viejas generaciones políticas. Hablarse entre élites –del tipo que sean– no edifica sociedades plurales.